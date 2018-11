Centrodestra, Salvini diserta il vertice. Rottura con Berlusconi e la Meloni

Matteo Salvini aveva chiesto espressamente agli altri leader di Centrodestra, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, di mantenere segreto il vertice in programma oggi a Milano per perfezionare l'intesa in vista delle prossime Regionali. E così, quando il suo staff gli ha comunicato che la notizia dell'incontro, fissato tra ieri sera e stamattina, era stata fatta trapelare alla stampa, il segretario leghista si è molto "irritato", viene riferito dai suoi, e ha deciso di dare forfait.

Il ministro dell'Interno ha chiesto ai collaboratori di motivare ufficialmente la sua assenza, dicendo che ne approfitterà per stare coi figli, Mirta e Federico (che risiedono a Milano con le rispettive madri). Ma, al Viminale e in via Bellerio, non si nasconde l'irritazione. In questo momento, si spiega, Salvini è concentrato nell'azione di governo e voleva tenere riservato l'incontro con gli ex alleati di Centrodestra, con i quali comunque continua l'unione a livello locale, per "non alimentare ricostruzioni maliziose che interpretassero l'incontro come una mossa contro il partito alleato di governo, M5s, e il suo capo politico, Luigi Di Maio" in un momento delicato come questo, nel bel mezzo della trattativa con l'Ue sulla manovra e alla vigilia dell'approdo in aula alla Camera delle legge di bilancio.

L'incontro con Forza Italia e Fratelli d'Italia era comunque in programma da tempo, anche se calendarizzato solo nelle ultime ore, e aveva come unico scopo chiudere la partita delle Regionali (l'accordo di massima prevede la seguente divisione: la candidatura alla presidenza della Sardegna spetterebbe alla Lega, l'Abruzzo a FdI, Basilicata e Piemonte a FI). Lo stesso Salvini ne aveva parlato ieri, nell'intervista a 'Porta a Porta'. "Con Berlusconi ci vediamo presto. Ci sono le elezioni regionali, c'è il Centrodestra che ben governa in diverse Regioni e penso che presto governerà in altre".

Dal canto suo, nell'incontro, Meloni avrebbe voluto affrontare anche il tema del Global Compact, il testo Onu davanti al quale M5s e Lega hanno posizioni contrastanti. La presidente di FdI già si trovava a Milano per partecipare alla riunione quando Salvini ha annullato la sua partecipazione e non avrebbe particolarmente gradito il forfait all'ultimo minuto.



C.Destra: Marsilio in Abruzzo, 'short list' altri candidati Regionali - Sara' Marco Marsilio, Fratelli d'Italia, il candidato del centrodestra alle Regionali in programma in Abruzzo il 10 febbraio. E' quanto fa sapere Ignazio La Russa, al termine della riunione con Forza Italia e Lega, a Milano. "Tra i nomi che noi abbiamo proposto, FI e Lega hanno mostrato una leggera preferenza per Marsilio. E quindi posso dire, in via ufficiosa, che sara' il nostro candidato", ha spiegato. "La candidatura di Marsilio sara' ufficializzata insieme alle altre che spettano a Lega, ovvero Sardegna, e a Forza Italia, Basilicata e Piemonte - ha continuato La Russa - ma l'ufficializzazione sara' piu' avanti perche' Berlusconi si e' riservato di fare un approfondimento con sondaggi sulle altre candidature, in particolar modo sul Piemonte. Ci rivedremo molto presto".