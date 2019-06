Centrodestra: Toti lancia logo assemblea del 6 luglio, "Italia in crescita!"

"Per chi non si rassegna al declino di un’area politica e del Paese. Per chi sogna merito, competenza, impegno, democrazia. Per chi vuole un'Italia in crescita. Per costruire un Paese nuovo abbiamo bisogno anche di te!". Sono le parole usate dal governatore ligure, Giovanni Toti, per accompagnare il logo e lo slogan dell'assemblea nazionale che il presidente della Regione ha convocato per il 6 luglio al Brancaccio, a Roma. Appuntamento nato dall'esigenza di reagire dopo la pessima performance di Forza Italia negli ultimi appuntamenti elettorali. Una freccia tricolore che punta verso l’alto e richiama lo slogan principale: “L’Italia in crescita!”. Tutto su sfondo azzurro. Di fatto sembra essere il primo passo verso la costruzione di un movimento politico che mira al rilancio del centrodestra.