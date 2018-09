Centrodestra, "uniti alle elezioni regionali". Il comunicato congiunto

E' durata circa due ore la riunione con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Palazzo Grazioli. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha lasciato a piedi la residenza romana di Berlusconi e, attraversata la piazza, è entrato nel palazzo dove si trova l'appartamento messo a disposizione dal Viminale. Abbiamo parlato di "tasse, lavoro e immigrazione", ha detto Salvini, al termine. E poi: "Fa parte del mio lavoro ascoltare e incontrare", così lasciando Palazzo Grazioli, Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto se il vertice del centrodestra possa creare fibrillazioni al governo.

"Il Centro-destra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire dalle elezioni regionali di Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna con l'individuazione di un candidato condiviso, così come in tutti altri appuntamenti amministrativi". E' quanto si legge nel comunicato congiunto firmato da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E poi: "Nel solco di un'esperienza consolidata premiata dai risultati del buongoverno in tutte le realtà che amministra, il centrodestra ribadisce e rilancia con l'incontro di oggi la sua natura di coalizione politica unita da valori comuni".