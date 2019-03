Centrodestra, vertice a casa Salvini ma Berlusconi non c'è. Stand by Piemonte

Vertice del centrodestra per discutere delle candidature, ma Berlusconi è assente. L'incontro che si è svolto mercoledì sera a Roma fra Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Ignazio La Russa si è concluso senza indicazioni sul nome del candidato per il Piemonte.

Salvini ha scelto di attendere prima di decidere chi scenderà in campo per sfidare Sergio Chiamparino. Forza Italia resta in stand by, non c'è il via libera definitivo sulla candidatura di Alberto Cirio e la Lega al momento non vuole svelare le sue strategie. Il Carroccio al bivio: correre da solo o con Fratelli d'Italia oppure tenere l'alleanza che include anche Forza Italia.

Se le elezioni in Basilicata dovesse portare a nuovo un calo dei consensi per Forza Italia, Salvini potrebbe pensare alla candidatura dell'imprenditore e presidente di Film Commission Paolo Damilano. Il vertice del centrodestra ha confermato le indicazioni arrivate lunedì da Salvini al consiglio federale, quando aveva fatto sapere che sul candidato in Piemonte non avrebbe preso alcuna decisione prima dell'esito delle regionali in Basilicata.