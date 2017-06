Centrodestra, vittoria dell'asse del Nord

Silvio Berlusconi non nasconde ai suoi la soddisfazione per il risultato dei ballottaggi, anche se ottenuto con quello che nel suo partito viene definito il "modello Toti", modello che guarda ad una coalizione unita e stretta alla Lega Nord di Matteo Salvini. Insomma, "l'asse del Nord" ha oggi segnato diversi punti a suo favore e un centrodestra a trazione leghista, al momento, rappresenta piu' che una speranza per il segretario del Carroccio, che punta dritto al problema di fondo che ha scosso Forza Italia negli ultimi mesi: si vince con la Lega o con con altre alchimie politiche? Salvini da questa sera non ha piu' dubbi, il centrodestra vincente deve puntare sui lumbard per la guida della coalizione.



Giovanni Toti esulta per il risultato che plasticamente gli da' ragione. Anche se per gli azzurri resta aperta la questione della leadership. Il Cavaliere esulta per la vittoria ottenuta da un centrodestra unito ma non esterna platealmente: la corsa isolata con una Forza Italia capace di raggiungere da sola il 30% alle prossime elezioni politiche, per poi gestire il quadro delle possibili alleanze, al momento si infrange contro i dati delle amministrative. E questo sara' nei prossimi mesi il fronte caldo dell'ex premier che, al netto di un ipotetico Nazareno bis, ha sempre accarezzato l'idea di raccogliere sotto la sua ala tutta l'area moderata del paese, senza escludere - a determinate condizioni - neanche i centristi di Alfano. Il tutto con l'obiettivo di riprendersi una leadership politica e morale a destra che non riesce pero' a sfondare sia per il continuo pressing di un aggressivo e determinato Salvini, sia per la mancanza di una netta alternativa all'assetto ipotizzato dalla Lega ed anche da una parte di Forza Italia. In questo quadro si inserisce Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, partito fautore dell'unita' a destra ma senza un grande entusiasmo per una leadership salviniana. Tutti elementi di un puzzle tutto da costruire per la guida del centrodestra.

LE PAROLE DI MATTEO SALVINI/ Matteo Salvini mostra i muscoli, si intesta la vittoria del Centrodestra ai ballottaggi e lancia un chiaro messaggio a Silvio Berlusconi e al vertice di Forza Italia. "Il Centrodestra se ha delle idee chiare vince. Chi ha passato tanto tempo a dire non funziona il salvinismo io dico: 'parliamone stanotte'", aggiunge il leader del Carroccio, "il merito della vittoria a Genova"va condiviso con Toti e quelli che vogliono costruire, non mi piace chi passa tempo a spettegolare. Dopo un dato politico come questo" delle Amministrative "in un Paese normale ci sarebbe il voto". "Dopo un licenziamento il governo è senza alcun tipo di legittimazione popolare, Gentiloni dovrebbe passare l'ultima notte a palazzo Chigi. Gli italiani hanno voglia di cambiare. Un governo del genere non ha piu' senso", conclude Salvini.