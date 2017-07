Centrosinistra, D'Alema incorona Pisapia leader. Ma in passato...

Massimo D'Alema ha detto, in un'intervista molto dura con Renzi : "Pisapia è il mio leader !". In bocca al lupo, caro avvocato, anche da parte dei precedenti "leader", ossequiati dal'ex premier : Occhetto ("Achille è tecnicamente obsoleto !"), Prodi ("Solo il giornalista Giampaolo Pansa capisce di politica meno del Prof...") e Veltroni ("Walter è più buono di me, io più scafato di lui ? È l'opposto !").

E, dal Paradiso, all'ex Sindaco di Milano invia i migliori auguri Natta (1918-2001) : "Caro Alessandro-gli disse, in ospedale, il deputato di Gallipoli-guarisci con calma, tu resterai segretario del PCI". Ma venne eletto Occhetto....E Natta denunciò, in una lettera ai compagni, un "comportamento non leale del gruppo dirigente nei miei confronti"....