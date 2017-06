Charlie, Renzi e Grillo intervengono. "Meritava attenzione". "Ue senz'anima".

Il caso del piccolo Charlie fa discutere anche i due maggiori partiti italiani, Pd e M5S. In un post su Facebook, il segretario del Pd ha deciso di dire la sua prima che venga staccata la spina al bambino inglese di 10 mesi affetto da una grave malattia: la mitocondriopatia, una grave malattia ereditaria che non fa funzionare nel modo giusto i mitocondri, gli organelli che producono l’energia necessaria per le funzioni vitali delle cellule.





"Mi fanno paura i social quando diventano curve da tifoseria con persone che sparano certezze e urlano, non cerco facili like. Ma condivido uno stato d’animo, più che uno status: il dolore di quei genitori e di quel bambino mi rimbomba in testa continuamente", scrive su Facebook il segretario del Pd, che aggiunge: "Mi sembra insopportabile per noi, figuriamoci per quella povera famiglia che vive queste ore così.

Perché la Corte Europea dei diritti umani (diritti?) non ha concesso la cura sperimentale in America? Perché non consentire alla scienza un ultimo tentativo? Facciamo proteste ovunque per qualsiasi cucciolo, e facciamo bene. E un piccolo cucciolo d’uomo non valeva un’attenzione diversa delle autorità europee? Per una volta ho più domande che risposte...", conclude Renzi.

Poche ore prima, dal suo blog, parlando della malattia di Charlie, era intervenuto anche Beppe Grillo, attaccando le istituzioni europee: "Neppure Pilato se ne lavò le mani in questo modo. Charlie Gard non è clinicamente morto, i suoi genitori non desiderano che siano spente le macchine che lo tengono in vita, addirittura se ne andranno via! Un viaggio di coraggio e di speranza: una musica che trova orecchie da mercante in questa europetta insipida e senz’anima".

Nel post dal titolo "Charlie Gard e l’Europa senz’anima", Grillo prosegue: "La corte europea per i diritti dell’uomo ha sentenziato: ciò che hanno deciso i tribunali inglesi riguardo la sospensione dei trattamenti per mantenere in vita il Piccolo Charlie Gard va bene così. Non è entrata nel merito la corte europea. È incredibile, significa che tutta la UE non ha da dire nulla, in più oppure in meno, riguardo una questione così atrocemente fondamentale", prosegue Grillo attaccando la Ue, anche se alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha respinto l’appello presentato dai genitori, aderiscono i 47 membri del Consiglio d’Europa e non è collegata alla Ue.