Chi è Giacinto della Cananea, il prof che imperversa in Tv?

Giacinto della Cananea, chi era costui?

Parafrasando Don Abbondio si potrebbe esordire così.

Da qualche tempo infatti il prof. Della Cananea imperversa da sera a mane sugli schermi televisivi ed uno dice: “toh! eccone un altro”, ma poi scopre che si tratta del coordinatore del comitato scientifico per l’analisi dei programmi del solito Luigi Di Maio che per pararsi dalle scie chimiche, sirenette ed elfi mette un professore ordinario di diritto amministrativo europeo a Tor Vergata a sorvegliare (e forse anche a punire, come diceva Michel Foucault) le troppe bizzarrie programmatiche che salirebbero per moto naturale e direi fisiologico dal blog del Movimento.

Ma l’aspetto più interessante della vicenda è che il professore è stato, dal 1993 al 1994, consulente per l’allora ministro della funzione pubblica Sabino Cassese di cui si fa un gran parlare come possibile ministro e non per niente, come da tradizione montiana, ha cominciato il fuoco di fila dalla prima pagina del Corriere della Sera.

Ne ho scritto qui:

http://www.affaritaliani.it/mediatech/governo-sabino-cassese-volteggia-dal-corriere-su-palazzo-chigi-537224.html

Questo ha fatto dire al consigliere Rai Carlo Freccero (eletto in quota Grillo) che il M5S sta tirando la volata al governo del Presidente, con Cassese premier.

In Tv è impacciato ed elusivo e sguscia in continuazione alle domande dei giornalisti trincerandosi, quando è nell’angolo, con educati “non posso rispondere”, ma potrebbe puntare in alto con un governo Cinque Stelle.