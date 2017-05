Chiara Appendino vola nella City. Prove da premier a 5 Stelle

Dopo Havard, la City. Continua il tour per accreditarsi all'estero del Movimento 5 Stelle. Ma stavolta a salire sull'aereo non sarà il solito Luigi Di Maio, reduce dalla magra figura al presigiosa Università, né qualcun altro del direttorio.

A Londra volerà infatti la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che venerdì 16 giugno sarà ospite del Business Club Italia, il think tank di professionisti, imprenditori, finanzieri ed avvocati italian, diventato il luogo di confronto delle problematiche italiane, viste dalla City. Alla Appendino sarà dedicato il breakfast all’Armourers Hall, 81 Coleman Street.

Perché proprio lei? Il Business Club Italia, come viene spiegato nel sito, "vuole essere uno strumento di contatto e di comunicazione tra l’Italian community che opera nella City ed i protagonisti dell’economia italiana, un Club degli operatori e per gli operatori italiani che offra un Forum per far giungere le istanze dei Soci e del mercato locale alle forze economiche". Ecco dunque che certe scelte non si fanno a caso. E evidentemente, nel mare magnum pentastellato, tra vaffa e scie chimiche, è la sindaca di Torino a 'meritare' la City.

Un consacrazione per la Appendino, che parla poco ma pare si muova bene, il cui standing british piace a chi non ama il clamore e preferisce i fatti. E che potrebbe essere un prestigiosissimo step per la candidatura a premier dei pentastellati.