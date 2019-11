Chiesa, Ruini apre dialogo con la Lega. Salvini: nostri valori spesso comuni

Ruini: Salvini, lo ringrazio per parole che invitano al confronto

"Ringrazio il Cardinal Ruini, che spero di poter incontrare, per le parole che invitano al confronto, all'apertura, alla riflessione e all'incontro, per lo sviluppo di valori, principi e idee che sono molto spesso comuni". E' il commento del leader del Carroccio Matteo Salvini dedica all'intervista del prelato sul Corsera. "L'Italia - sottolinea Salvini - o e' cristiana o non lo e'. Un conto e' accogliere chi scappa dalla guerra, un altro e' far finta che in Italia ci sia spazio, casa e lavoro per tutti, cosa che non e' e che porta allo scontro". "Sul diritto alla vita, sulla tutela della famiglia, sulla liberta' di scelta educativa e sulla difesa delle nostre radici le posizioni della Lega sono assolutamente salde'', aggiunge Salvini.

Chiesa: Ruini, ora dialogo con Salvini mi sembra doveroso

"Non condivido l'immagine tutta negativa di Salvini che viene proposta in alcuni ambienti. Penso che abbia notevoli prospettive davanti a se'; e che pero' abbia bisogno di maturare sotto vari aspetti. Il dialogo con lui mi sembra pertanto doveroso, anche se personalmente non lo conosco e quindi il mio discorso rimane un po' astratto. Sui migranti vale per Salvini, come per ciascuno di noi, la parola del Vangelo sull'amore del prossimo; senza per questo sottovalutare i problemi che oggi le migrazioni comportano". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'ex presidente della Cei Camillo Ruini.

Sbaglia a baciare il rosario? "Il gesto puo' certamente apparire strumentale e urtare la nostra sensibilita'. Non sarei sicuro pero' che sia soltanto una strumentalizzazione. Puo' essere anche una reazione al "politicamente corretto", e una maniera, pur poco felice, di affermare il ruolo della fede nello spazio pubblico" cosi' risponde Ruini.