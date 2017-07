Chioggia, i 5 Stelle: "L'apologia di fascismo non va punita"

"Il provvedimento in esame si palesa sostanzialmente liberticida". Per i 5 Stelle non va punita l'apologia di fascismo. In un parere consegnato la scorsa settimana alla Commissione Affari costituzionali della Camera, hanno criticato la proposta di legge avanzata dal deputato Pd Emanuele Fiano che punisce chi fa propaganda di idee fasciste anche sul web.

Il testo approda alla Camera per la discussione generale, mentre gli emendamenti verranno posti al voto la prossima settimana. Intanto, però si infiamma la polemica politica sulla posizione del M5S che, spiega Fiano, "è stato l'unico partito a presentare un parere alternativo in sede di Commissione". "Si pongono all'avanguardia", ironizza il deputato Dem che su Facebook ha postato il testo del parere dei 5 Stelle chiosandolo con questa frase: "Li ringrazio per la chiarezza, la differenza tra le nostre idee è per me un vanto".



Secondo i grillini, il provvedimento in esame interviene sulla libertà di opinione. "Ma la legge Scelba prima e quella Mancino dopo - prosegue Fiano - hanno di fatto previsto che nel nostro ordinamento repubblicano ci siano dei limiti all'espressione di opinioni. E le idee di violenza, razzismo e discriminazione non devono più tornare". La proposta di legge punisce la propaganda del regime fascista e nazifascista con immagini o contenuti di cui vieta produzione e vendita. Al bando, dunque, gadget nostalgici e paccottiglia varia che riportano immagini e frasi del Ventennio e spesso disponibili nei mercatini di mezza Italia. La norma vieta, inoltre, espressamente il saluto romano e l'ostentazione pubblica di simbli e istituisce l'aggravante nel caso in cui la propaganda avvenga sul web.