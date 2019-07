"Ci impegniamo a terminare la Tav". Inviata a Bruxelles la lettera del Mit

La lettera che da' il via libera ufficiale del governo italiano alla Tav e' partita ieri sera, poco prima delle 20, su impulso della segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende, sulla missiva indirizzata all'Inea, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti della Commissione europea, c'e' la firma di un dirigente del Mit e non quella del ministro dei trasporti Danilo Toninelli, contrario all'opera, e il timbro della segreteria di Palazzo Chigi. In sostanza, spiegano alcune fonti, si da' un assenso tecnico alla prosecuzione della procedura dei bandi. La lettera e' arrivata a Bruxelles nel giorno della scadenza fissata per il pronunciamento dell'Italia sul completamento della Torino-Lione.