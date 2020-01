Ciocca (Lega): l'Europa investa maggiori risorse nel settore culturale

“La cultura purtroppo sembra essere un fanalino di coda anche tra le priorità della nuova Commissione europea. Non è stato previsto infatti una Commissario ad hoc che si occupi esclusivamente di cultura, ma di Innovazione, Ricerca, Cultura, Educazione e Gioventù. Mi chiedo come si possa dare la giusta attenzione ad un settore chiave, soprattutto per l’Italia, come quello culturale - precisa Ciocca - se questo viene inserito all’interno di una Commissione che si occupa di ambiti sicuramente tra loro interconnessi, ma che rischiano di togliere l’attenzione che il settore culturale richiede. L'anno appena concluso ha visto la celebrazione di un'importante ricorrenza: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, una figura chiave che ha incarnato il vero spirito europeo, non quello che vorrebbe cancellare le identità dei singoli Paesi, ma quello di un artista che ha saputo esportare il genio italiano in tutta Europa. Le mostre che lo celebrano a livello europeo sono molte, ma non posso che fare il tifo per “Looking for Monnalisa. Misteri e ironie intorno alla più celebre icona pop” a Pavia.





Vorrei segnalare in modo particolare l’opera dell’artista pavese Stefano Bressani che con la sua Giokonda rivestita di stoffa è riuscito a rendere attuale un’icona senza tempo come la Monna Lisa. E’ questo il commento dell’On. Angelo Ciocca sulla mostra che potrete ammirare fino al 29 marzo in varie sedi a Pavia (Broletto, chiesa di Santa Maria Gualtieri, Castello Visconteo, piazza del Municipio).