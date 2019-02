Citigroup: "All'Italia serve un nuovo Monti". Le banche contro il popolo

Riecco le banche d'affari che ignorano la democrazia e il voto popolare. Riecco i nemici dell'Italia. Con un report di 88 pagine gli esperti (?) di Citigroup auspicano che in Italia si nomini un nuovo governo tecnico, di transizione, guidato da Giuseppe Conte – indicato come un candidato credibile perché finora è stato molto bravo a bilanciare le relazioni tra anti-establishment e vecchio establishment – o da Mario Draghi, “prossimo venturo presidente emerito della Bce , che “per allora potrebbe avere del tempo libero”. In ogni caso un premier in grado di “completare quello che Mario Monti ha iniziato nel 2011”. Nel dettaglio gli analisti della merchant banck auspicano che si introducano “maggiori imposte sulla ricchezza privata e immobiliare” con cui finanziare a “minori imposte sul reddito e sugli investimenti”.

La ricetta di Citigroup per l'Italia è sempre la stessa: patrimoniale, revisione della spesa pubblica, lotta all’evasione fiscale, al lavoro nero e alla corruzione. Tutte misure però che non potrebbe mettere in pratica un governo eletto a meno che non vi sia “costretto dagli eventi, come avvenne nel 1992 con Amato e nel 2011 con Monti”. Ecco, appunto, chissenefrega del voto libero dei cittadini.

“Avendo costantemente realizzato un avanzo primario negli ultimi vent’anni, l’Italia non ha bisogno dell’austerity, ha solo bisogno di spendere meglio (o di essere aiutata a farlo)”.

Gli analisti di Citigroup rispolverano la “lista Cottarelli” che “potrebbe aver solo bisogno di essere rinfrescata”. Inoltre, non si esclude l’ipotesi di crisi di governo già a febbraio, in caso di ulteriore lacerazione dei rapporti tra M5S e Lega. Un’analisi destinata a creare polemiche che però si rivela ottimista sulla recessione. E’ assodato che il Paese a fine 2018 sia entrato “in una leggera recessione” dice Citigroup ma sarà breve, non oltre il primo trimestre 2019, a patto però che il resto d’Europa non si indebolisca. La banca d’affari come conseguenza del calo di fine 2018 prevede una crescita per il 2019 rivista al ribasso, a +0,2% contro il +1% stimato dal governo.