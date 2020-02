Clamoroso Giorgetti su Di Maio: "Schiena dritta, non è un opportunista"

Clamorose e sorprendenti dichiarazioni di stima per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da parte di Giancarlo Giorgetti: “Uno che crede in quello che fa, non un opportunista. Uno che soffre questa fase politica, che immagina un M5S non asservito al Pd. Uno con la schiena dritta”, ha dichiarato il numero due della Lega all'Unione Sarda.



L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio non era certo un tifoso del governo giallo-verde e queste sue parole di oggi fanno pensare che la Lega, in rotta con il Centrodestra in particolare sulle candidature per le prossime Regionali, rimpianga i 5 Stelle e soprattutto la parte, maggioritaria, che riferimento al titolare della Farnesina.