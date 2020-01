La seconda giovinezza di Claudio Martelli con quarta moglie e libro su Craxi

All’età di 76 anni Claudio Martelli si rinnova in amore e sul lavoro. Per lui una seconda giovinezza inaugurata con un nuovo libro su Craxi e un altro matrimonio.

Martelli potrebbe tornare anche in politica? C’è chi dice che per lui sarebbe già pronto un posto nel Pd della nuova compagna, Lia Quartapelle, con la quale convolerà presto a nozze.

“Libertino e romantico” come usava definirsi nel 2000, il matrimonio con la parlamentare dem sarà per lui il quarto. Dopo la prima breve unione con Daniela Maffezzoli, che sposò all’età di 20 anni, e le seconde nozze, più durature, con Anna Rosa Pedol, pronunciò il fatidico sì con la giovanissima Camilla Apolloni Ghetti, di ben 30 anni più piccola.

“È da 28 anni che non mi sposo, non ne posso più!” aveva esclamato Martelli prima di sposare la contessina 26enne, ma sembra oggi aver trovato nuova energia con la 37enne Lia con cui presto convolerà a nozze a Tel Aviv.

Claudio Martelli, nuovo libro sull’amico Craxi: “L’antipatico”

“Bettino Craxi era antipatico perché incarnava la politica in un’epoca di crollo delle ideologie e di avversione ai partiti. Perché non temeva né di macchiarsi di una colpa né di affrontare l’odio. Perché era alto e grosso, ribelle e autoritario e anche se tendeva alla pace e sorrideva sembrava sempre in guerra” scrive Martelli nel nuovo libro su Craxi, “L'antipatico”, un ritratto inedito dell’uomo politico e dell’amico intimo.

Il racconto dell’ex Ministro della Giustizia è particolarmente rilevante, visto il legame che lo univa all’ex leader socialista. “Claudio è l’unico a poter aprire il frigorifero in casa mia” affermava infatti Craxi.