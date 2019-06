Clima, in Italia e in Regno Unito la conferenza Onu 2020

CLIMA, COSTA: "COP26 DEL 2020 IN ITALIA E IN INGHILTERRA"

La Cop26 del 2020 si farà congiuntamente in Italia e in Inghilterra. Ad annunciarlo è il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa in un video su Facebook. "La gestione delle decisioni finali verranno fatte insieme" tra Italia e Inghilterra, sottolinea Costa precisando che in Italia "si terranno la pre-Cop e la Youth Cop", la conferenza dei giovani impegnati nell'ambiente. "Nel negoziato insieme all'Inghilterra abbiamo ottenuto di fare una Youth Cop che si svolgerà in Italia. Le loro valutazioni, decisioni saranno effettivamente riprese nella Cop26", aggiunge il ministro.