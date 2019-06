Codice appalti, sospesi solo alcuni punti. Accordo 5 Stelle-Lega

Nota congiunta dei capigruppo al Senato del M5S e della Lega, Stefano Patuanelli e Massimiliano Romeo. “Soddisfatti per l’accordo trovato sul decreto sbloccacantieri. Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese. Al contempo, sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari sull’argomento. In particolare saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato”.



SBLOCCA CANTIERI: DOPO ACCORDO M5S-LEGA, DOMANI TESTO IN AULA SENATO - Da domani il dl sblocca cantieri sarà votato in Aula al Senato. Relativamente all'emendamento della Lega, sullo stop di due anni al codice degli appalti si apprende che il testo prevede la sospensione di alcune parti del codice stesso e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni di merito.

ACCORDO SULLO SBLOCCA-CANTIERI - Si è trovato in Senato l'accordo M5S-Lega per dare il via libera all'emendamento Salvini, che prevede lo stop al codice degli appalti per due anni. Il testo proposto dalla Lega, al centro dello strappo di ieri sera a Palazzo Chigi con il premier Conte, a quanto apprende l'AdnKronos, è in fase di revisione, con alcune modifiche che integrano il lavoro fatto nelle Commissioni di merito.

Dl Crescita: governo valuta ipotesi fiducia - Il governo potrebbe porre la questione di fiducia sul decreto crescita. "Potrebbe esserci questa ipotesi", ha detto la presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, sottolineando che "la discussione in commissione e' stata abbastanza ampia ed esauriente, dando spazio alle opposizioni e accantonando istanze che rientreranno". I tempi sono stretti, il decreto, in scadenza il 29 giugno, sarebbe dovuto approdare in aula domani pomeriggio ma e' probabile un ulteriore rinvio di 24 ore. I lavori delle commissioni si sono interrotti, riprenderanno domani alle 10:30 e, per il momento, c'e' stata solo una prima scrematura dei circa 450 emendamenti segnalati dai gruppi. Si attendono ancora le proposte di modifica del governo.

Dl sblocca cantieri: si allontana l'ipotesi del ricorso alla fiducia in Senato - Sembra allontanarsi l'ipotesi del ricorso alla fiducia da parte del Governo per approvare il decreto legge sblocca cantieri nell'Aula del Senato. Come riferiscono fonti di maggioranza, una volta chiuso l'accordo, l'orientamento e' di procedere in Assemblea con il voto emendamento per emendamento anche per una questione 'tecnica': i tempi sono stretti e con la richiesta della fiducia potrebbero allungarsi. L'obiettivo sarebbe di concludere l'esame del provvedimento tra domani notte e giovedi'.



''Sullo sblocca cantieri per ora arrivano buone notizie e siamo fiduciosi. Sono sicuro che si arriverà a una soluzione condivisa e di buon senso. Bisogna far ripartire il Paese, senza intoppi e lo vogliamo tutti. C'è un testo già condiviso e pronto per essere votato. Il M5S c'è e l'ho detto già ieri. L'unico obiettivo in questo momento è tornare a far correre l'Italia''. Lo dice il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio.

Matteo Salvini: “Cantieri sbloccati e appalti più semplici e veloci, la soluzione è a portata di mano. Sono fiducioso in un accordo positivo già oggi, l’Italia ha bisogno di opere pubbliche, semplificazione e investimenti". E ancora: "A Roma e' tutto sotto controllo. Stiamo lavorando in silenzio. Piu' lontamno da Roma, piu' i giornalsiti stanno tranquilli e piu' risolviamo i problemi", ha detto Matteo Salvini dal palco di Mirandola.

"Faccio un appello alla Lega: il tempo e' poco, mi raccomando". Cosi' il premier Giuseppe Conte, in merito all'emendamento della Lega sul Codice degli Appalti al suo arrivo a Torino, dove prende parte alla bilaterale tra Italia e Commissione europea sull'inquinamento dell'aria. Un appello per evitare che il decreto sblocca cantieri decada con tutta una serie di problematiche., compresa la decadenza delle norme per i terremotati.