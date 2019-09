Come rispondere a chi vi definisce sovranisti con disprezzo

La Germania è sovranista sulla questione debitoria perché "noi tedeschi (si badi bene "noi tedeschi" non "noi europei") non vogliamo condividere i debiti soprattutto quelli degli italiani".

La Francia è sovranista sulla questione migratoria perché i francesi non vogliono condividere i migranti economici (che sono la stragrande maggioranza) che approdano in Italia.

L'Italia è sovranista sulla questione monetaria perché una parte di italiani ha capito che la moneta unica è stata costruita su misura per la Germania (e questo al netto di volerne uscire o meno).

Perché allora gli anti europeisti sarebbero solo gli italiani che anzi storicamente sono anello di congiunzione tra est ed ovest europeo, oltre che cittadini di un paese fieramente fondatore?

Nel caso italiano essere sovranisti non ha niente a che vedere con il nazismo, con il fascismo, con il populismo, con l'Amazzonia che brucia(!) come la macchina mediatica sostiene ma...con una moneta!

Tutto qua.

Si ha la sensazione opposta (il nazismo ecc) perché le tecniche di comunicazione (PNL) hanno un linguaggio che aggira le difese cognitive, per questo servirebbe già alle scuole medie l'educazione alla comunicazione, un vero e proprio vaccino; il cervello pensante sa difendersi da parole in sequenza (il linguaggio comune) ma la PNL è imperniata non sul pensiero bensì sulle emozioni che al contrario del cervello pensante, comunicano per immagini, per associazione di idee, per concetti ripetuti all'infinito, per concetti espressi da persone apparentemente disinteressate ed in contesti diversi e neutri da quelli politici.

Degli esempi?

Immagini: Foto di un "sovranista" accanto a quella di Mussolini.

Associazione di idee: L'argomento è il sovranista e si fanno richiami e riferimenti a Mussolini.

Concetti ripetuti: Si ripete all'infinito che il sovranismo è simile al fascismo.

Persone e contesti neutri: Si assiste ad una trasmissione ad esempio di cucina ed il presentatore butta lì dentro una frase che magnifica le sorti progressive europee (associandolo a qualcosa di emotivamente positivo).

Alla fine già leggendo queste poche righe avrete l'impressione che il sovranista è pazzo e fascista vero?

Molto più fascista minacciare guerre come fece la Merkel quando in gioco c'era la questione del debito o avere un approccio razzista sui migranti come mostra Macron (Es. Ventimiglia) eppure sono definiti europeisti.