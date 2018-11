Commissariare la Lega Puglia: petizione online

RICHIESTA DI COMMISSARIAMENTO DEL SEGRETARIO E DEL DIRETTIVO LEGA PUGLIA

Si fa fatica a comprendere l‘agire politico della Lega in Puglia da quando l’Alfaniano Andrea Caroppo ha letteralmente calpestato la dignità dell’uomo, facendola a pezzi per gettarla nella discarica delle bugie di cui ha le chiavi da qualche tempo a questa parte.

Caro Matteo, l’Alfaniano Caroppo non può maltrattare la storia della Lega in Puglia, ti preghiamo di voler trasformare l’amarezza e la delusione che oggi ci attanaglia, in rinnovato vigore, ristabilizzando i forti valori che ci hanno contraddistinto in passato.