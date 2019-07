Commissario Ue, in corsa Elisabetta Belloni e Letizia Moratti. Rumors

Se la partita rimpasto nel governo non comincia, non è chiaro come finirà la questione del commissario europeo, che spetta all’Italia. Fino a ieri, come scrive Il Corriere della Sera, sembrava che la Lega non lo volesse, per tenersi le mani libere. Ora pare che ci abbia ripensato e che non escluda l’idea di prendersi il commissario. Luigi Di Maio, anche per mettere in difficoltà l’alleato, aveva indicato come buon candidato la leghista Giulia Bongiorno. La Lega potrebbe però sottrarsi. Per questo girano altri due nomi: Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, gradita ai 5 Stelle. E l’ex sindaca di Milano, Letizia Moratti.