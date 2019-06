Compromesso sul debito di Roma. In arrivo la norma "Salva Comuni"

Raggiunto il compromesso sul debito di Roma. L'emendamento al Dl Crescita presentato dai relatori prevede che il debito storico della capitale passi a carico dello Stato, come previsto nella norma originaria, ma introduce anche misure per venire incontro alle esigenze dei Comuni in dissesto. Viene istituito un fondo ad hoc "per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane" alimentato con i minori esborsi derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della gestione commissariale.