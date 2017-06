Comunali 2017, effetto ballottaggi: Renzi frenerà sulle elezioni

Ballottaggi risultati in tempo reale: Centrodestra avanti, Pd sconfitto.

Il dato dei ballottaggi di domenica 25 giugno 2017 è inequivocabile: il Pd di Matteo Renzi ha subito una sonora sconfitta. Embletica la perdita della roccaforte rossa di Genova, dove il Centrosinistra si presentava unito (modello Prodi) e governava dal Dopoguerra ad oggi. A questo punto, molto probabilmente, al Nazareno ricominceranno le polemiche e le liti interne e il segretario accantonerà l'idea delle elezioni anticipate, aspettando il 2018.



Nel Centrodestra, nonostante il movimentismo di Silvio Berlusconi, i vincitori sono Matteo Salvini e Giovanni Toti. Il leader della Lega ha perso 8 chili girando tutte le città al voto e la Lega, va ricordato, in moltissimi casi al primo turno ha doppiato se non triplicato Forza Italia in termini di voti alle liste.



Il Governatore della Liguria è il sostenitore numero uno tra gli azzurri, insieme a Daniela Santanchè, della ricostruzione del Centrodestra sul modello proprio di Genova anche e soprattutto in vista delle elezioni politiche.



Ora per l'ex Cavaliere sarà più difficile ascoltare le sirene dei vari Gianni Letta e Fedele Confalonieri che lo spingono verso Renzi e che insistono per il sistema elettorale proporzionale. Il Centrodestra da stasera può seriamente costruire le basi per tornare alla guida del Paese, visto anche il flop clamoroso dei 5 Stelle al primo turno, ma solo se saprà mettere da parte invidie personali, liti infinite e nostalgie per il Patto del Nazareno.