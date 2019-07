Comuni, M5s: "96% appalti è partito, nostro modello migliora qualità di vita"

“Il 96% degli appalti per le piccole opere nei comuni, per i quali il MoVimento 5 Stelle aveva stanziato 400 milioni in legge di Bilancio, è già partito. Lo conferma il Sole24ore che parla di “piccolo miracolo” riferendosi al risultato ottenuto in pochissimi mesi con un iter veloce e lontano anni luce dai tempi medi che abbiamo visto finora, che oscillano tra due e otto anni”, affermano in una nota i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici.

“Siamo orgogliosi di poter dire che l'Italia raccoglie i primi frutti del nostro lavoro e che i Comuni stiano procedendo velocemente con importanti lavori di messa in sicurezza di scuole, strade e altri edifici pubblici, a dimostrazione che con il MoVimento 5 Stelle le opere utili si fanno presto e bene. Parliamo di interventi utili e concreti che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini rigenerando l’aspetto e la sicurezza dei quartieri, delle strade e dei luoghi che quotidianamente ognuno di noi percorre e vive, con maggiore sicurezza e benefici reali per i comuni”, proseguono.

“Come ha ribadito il ministro Di Maio, abbiamo fissato scadenze rigide e messo subito a disposizione i fondi disponibili: con noi non c’è più spazio per lungaggini e appalti agli amici degli amici. I risultati sono sotto gli occhi di tutti ed entro la fine di luglio ci auguriamo si possa impegnare il 100% delle risorse. L’obiettivo è quello di estendere la corsia veloce per i microappalti dei Comuni continui e farla funzionare sempre meglio”, concludono i deputati.