"Con Altra Italia nessuna novità". Toti stronca la svolta di Berlusconi

FI. TOTI: ALTRA ITALIA? NON CAPISCO NOVITA', PARTITO RESTA UGUALE - In Altra Italia "dove sta la novita'? Non riesco a capirlo e capisco che di primarie aperte non si parla, quindi Forza Italia resta cosi' com'e'". Con queste parole il coordinatore di Forza Italia, Giovanni Toti (in diretta Facebook), stronca la svolta centrista di Silvio Berlusconi.

FI. TOTI: PRIMARIE CON ISCRITTI E' DA PASSATO, BASTA PERDERE TEMPO - "Voteranno solo gli iscritti? Quindi la stessa Forza Italia che conosciamo, questa non e' la strada, questo sa tanto di passato". Lo dice il coordinatore di Forza Italia, Giovanni TOTI, in diretta Facebook, confermando che oggi alle 15 partecipera' al tavolo sulle regole di Forza Italia. "Una proposta di futuro- avverte- non puo' partire dal passato, Altra Italia e' destinata al declino che abbiamo gia' provato". Per TOTI "il tempo e' scaduto, lo dicono i sindaci che se ne vanno, i tanti che abbandonano il nostro campo. Vogliamo cambiare? Ci sono, se vogliamo non cambiare niente questo non e' futuro, e' prendere tempo non sapendo cosa fare". Il governatore della Liguria osserva che "noi siamo gli avversari del Pd con grande rispetto e garbo ma convintamente".

GENOVA. TOTI: SODDISFATTI PER RAPIDITÀ GOVERNO PROROGA EMERGENZA - "Siamo soddisfatti per la rapidita' con cui il governo ha accolto le nostre richieste, come ci avevano garantito nell'incontro a Palazzo Chigi di due giorni fa". Cosi', in una nota, il presidente della Regione Liguria, Giovanni TOTI, commenta la proroga di un anno dello stato di emergenza per il crollo del Ponte Morandi e della sua nomina a commissario delegato, ufficializzata ieri dal consiglio dei ministri. "Questo passaggio era fondamentale per proseguire il grande lavoro fatto fino ad oggi e dare al territorio tutte le risposte di cui ha bisogno, fino alla ricostruzione del nuovo ponte", conclude il governatore. Vista la decisione del governo, che ha fatto seguito alla richiesta della Regione, lo stato di emergenza per Genova si concludera' il 15 agosto 2020. Al momento, invece, resta invariata al 4 ottobre 2019 la scadenza della struttura commissariale straordinaria per la ricostruzione, guidata dal sindaco Marco Bucci.

CENTRODESTRA: MELONI, 'FI SI DISTANZIA DA DESTRA? VEDA DI DISTINGUERSI DA SINISTRA' - "Credo che il problema di Forza Italia sia più distinguersi dalla sinistra che non dalla destra nel senso di quello che noi non abbiamo condiviso negli ultimi anni, queste corrispondenze di amorosi sensi che abbiamo visto troppo spesso con il Pd. Ancora un paio di settimane fa il Parlamento europeo ha avuto sostanzialmente il via libera di Forza Italia al sostegno di un esponente del Pd alla presidenza. Questo mi pare il vero tema per noi dirimente ai fini di una coalizione". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia MELONI a margine di una conferenza stampa alla Camera. "Per il resto -aggiunge- non metto bocca nelle dinamiche interne di un altro partito io sono concentrata sulla crescita di Fratelli d'Italia che ha aperto già da più di un anno i propri confini e avviato relazioni che ci hanno fatto crescere molto nelle percentuali".