Con Salvini la Gruber perde la trebisonda e sbrocca

I pesanti messaggi di Pascale, 34 anni, nobildonna di Napoli e compagna di Silvio Berlusconi, 82 anni, contro Matteo Salvini, 46 anni ? Donna Francesca, vedendo Silvio alle corde, ha voluto dargli una mano per rimediare qualche voto tra gli “haters” del ministro degli Interni e i pochi nostalgici d B. Autogoal politico e mancanza di stile.

‪ Da parte sua, nella puntata di giovedi' di "Otto e mezzo", Lilli Gruber, 62 anni, si è congedata cosi' da Salvini: "Il famoso mazzo di fiori di scuse, che mi aveva promesso, non è mai arrivato. Se tutte le promesse elettorali sono così farlocche, come i fiori per me, i suoi elettori non sono messi tanto bene».

Non proprio la dichiarazione, distaccata, di una conduttrice serena ed equilibrata, che non farebbe mai-nei media USA, che la giornalista di Bolzano ammira tanto-una anchor-woman dei network americani. O no?....