Condividere e includere, due termini perfettamente europei

di Ludovico Polastri

Esistono delle parole che esprimono dei concetti chiave per lo sviluppo di una società. Mi sto riferendo ad alcune espressioni che risultano spesso sulla bocca delle persone: inclusione e condivisione. Sono parole che rappresentano il politicamente corretto. La visione che viene data è quella dell’impossibilità di farcela da soli. Se riflettiamo sulle conseguenze di questo modo di ragionare dobbiamo concludere che la nuova società del futuro dovrà essere una società piatta, stereotipata, portatrice di “nuovi ideali” che non possono certamente essere quelli “eroici” che hanno contraddistinto le grandi epoche umane. I requisiti sociali per arrivare a “ridisegnare” una società sono sostanzialmente due: indebolirla dall’interno e creare uno stato di “emergenza” che giustifichi le azioni conseguenti. Il potenziamento dei diritti individuali, mai così forti come in quest’epoca, ne è un esempio. Basta dire una parola forte che si è tacciati di fascismo, basta sottolineare un comportamento sessuale che si diventa omofobi per non parlare del caso in cui si riprenda uno straniero, si è additati come razzisti xenofobi.

C’è un totale ribaltamento delle verità sociali. Sentivo argomentare un sociologo inglese che giustificava la promiscuità sessuale adducendo che anche le scimmie, in particolare i bonobo, usano il sesso come merce di scambio anche tra il medesimo sesso. Dunque, concludeva, dato che l’uomo è una scimmia risulta più che giustificato qualunque atto sessuale tra lo stesso sesso. E’ un’idea giusnaturalista sbagliata e aberrante in se stessa. Gramellini in un suo articolo che cita il recente ritrovamento di una testa romana dai tratti femminei deducendo che “i romani erano meno bacchettoni di noi”. Affermazione che è vòlta a giustificare l’omosessualità. L’altro concetto per cambiare la società è instillare la cultura dell’”emergenza”. Sui giornali passa l’idea che gli italiani non vogliono più fare figli. Si sta “svuotando” il Paese, mancano i medici, gli infermieri: dovremo assumerne degli stranieri. Motivo per cui si giustifica l’immigrazione incondizionata e i disperati che sbarcano sulle coste sono i bene accetti perché sono e saranno il futuro della Nazione.

Includere e condividere sono paroline che sono sulla bocca dei giovani ammaestrati ad andare in piazza per difendere per esempio gli ideali “gretini” o quelli europei. E chi non è d’accordo?

E’ notizia di qualche giorno fa che l’Autorità garante per la comunicazione (Agcom) ha varato, in perfetto stile europeo ed antipopulista, un provvedimento che rappresenta un vero e proprio bavaglio nei confronti della stampa che non si uniformi al pensiero unico politicamente corretto (evitare parole che possono incitare all’odio, alla discriminazione, evitare riferimenti al genere sessuale ecc.). Il regolamento prevede una contestazione a cui l’editore avrà tempo 15 giorni per rispondere e, a seguire, scatterà la segnalazione all’ordine professionale per il giornalista, reo di avere opinioni non gradite all’Autorità. Questo come si chiama?

@ludovicopolast1