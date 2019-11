"Conflitto di interesse per Salini?". Clamorosa 'bomba' sui vertici della Rai

"In questa fase delicata e cruciale per il futuro del sistema radiotelevisivo italiano, vogliamo la certezza della totale estraneità dell'Amministratore Delegato della Rai, Fabrizio Salini, a situazioni di conflitto di interesse. Il dottor Salini nel 2018, e fino alla sua nomina ad amministratore delegato della Rai, era infatti Chief Operation Officer della 'Stand by me', società di produzione televisiva e multimediale indipendente che intratterrebbe tuttora rapporti attivi e passivi con la Rai. Se questi rapporti venissero confermati, saranno necessarie le più severe valutazioni. Oggi senatori e deputati della Lega hanno presentato un'interrogazione in Vigilanza in cui chiediamo all'azienda del servizio pubblico radio-televisivo un prospetto dettagliato su tutti i costi e tutte le tipologie delle produzioni televisive sostenuti per tutte le reti Rai, suddivisi per operatore economico/azienda fornitrice e con specifico dettaglio di tutte le produzioni affidate a 'Stand by me almeno per gli anni 2016-2019'. E' una questione di trasparenza. Siamo certi che l'azienda e Salini chiariranno al più presto le loro rispettive posizioni sgombrando il campo da qualunque dubbio". Così il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della commissione parlamentare di Vigilanza Rai.



ArcelorMittal, Capitanio (Lega): Tg1 censura Mattarella, dà fastidio? - "Oggi tutti i quotidiani danno ampio spazio alla convocazione del premier Conte al Quirinale per chiarimenti su come il governo intenda uscire dalla drammatica vicenda Ilva. Tutti i giornali sottolineano le giuste preoccupazioni del Presidente. Eppure ieri sera il Tg1 ha riassunto la notizia nel servizio sul premier Conte e, diversamente da altri telegiornali, ha di fatto censurato Mattarella. Dopo aver benedetto lo sciagurato Conte Bis, ora Mattarella da' fastidio?". Lo dichiara Massimiliano Capitanio deputato Lega e Segretario della Vigilanza Rai.