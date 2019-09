Confronto Renzi Salvini? Sì, ma in piazza (a Ceglie)

Di Renata Dal Dosso

Renzi ha chiesto a Salvini un confronto che è stato accettato, chiedo a Salvini che questo faccia a faccia non avvenga in tv ma sul palco di una piazza. In questa maniera il popolo potrà fare domande ed esprimere il suo sentimento. Renzi ha sempre preferito luoghi chiusi per lui la tv sarebbe l'ideale. Un emittente potrebbe seguire l'evento è trasmetterlo in diretta. Matteo S. se accetti il confronto in tv perderai il mio voto.

Se fossi in quella piazza chiederei a Renzi "è costituzionale che il ministro Bellanova diventata ministro col Pd possa passare nel tuo gruppo e mantenere l'incarico ?" i parlamentari che non hanno incarichi hanno la facoltà di entrare nel tuo gruppo ma chi è ministro deve restare nel gruppo che l'ha eletta come ha fatto la Morani che ha deciso di rimanere nel Pd.

Ps: La Piazza di Affaritaliani è pronta a ospitare il confronto