Congresso di Forza Italia il 27 settembre. Inside all'interno del comitato

Fi, ipotesi congresso il 27 settembre. Nel frattempo comitato per gestire fase transitoria

Si potrebbe tenere il 27 settembre il congresso di Forza Italia. A quanto si apprende, infatti, nei giorni scorsi Silvio Berlusconi avrebbe cominciato a contattare dirigenti locali ipotizzando questa data. A palazzo Grazioli è ancora in corso il comitato di presidenza del partito: una delle strade potrebbe essere quella di creare un comitato per gestire la fase di transizione in vista dell’appuntamento. Secondo quanto risulta da Affartitaliani.it, durante l’ufficio di presidenza di Forza Italia c’è stato un durissimo scontro tra il presidente dell’Europarlamento uscente Tajani e la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

“Siamo unica maggioranza vera in grado di governare”

"Forza Italia è la spina dorsale del centrodestra". A sottolinearlo è Silvio Berlusconi che ha riunito a Palazzo Grazioli il Comitato del presidenza per fare la prima analisi del voto europeo dopo il 9% ottenuto dal suo movimento. "Gli italiani -scrive il Cav su Twitter- hanno detto ancora una volta che il centrodestra è la maggioranza del Paese, l'unica maggioranza vera in grado di governare". Il Comitato si sta tenendo nel cosiddetto parlamentino azzurro che è in corso da oltre un'ora. Presenti tutti i big del partito, tranne il governatore Giovanni Toti.

IPOTESI COMITATO PER PREPARARE CONGRESSO IN AUTUNNO

Forza Italia verso un congresso nazionale. E' ancora in corso il comitato di presidenza azzurro con Silvio Berlusconi a palazzo Grazioli, ma secondo fonti forziste starebbe crescendo l'ipotesi della creazione di una sorta di comitato per gestire la fase di transizione del partito e portare a un congresso nazionale in autunno. Berlusconi prova a serrare i ranghi dopo il mancato raggiungimento di quota 10%, considerata la soglia di sopravvivenza per il suo partito. Studia la formula per portare la sua creatura politica lanciata nel '94 ad un Congresso nazionale che potrebbe tenersi in autunno. C'è chi assicura che ci sia anche una data, quella del 27 settembre per celebrare le assise azzurre del cambio di rotta.

Ravetto: “Spero non se ne escano convocando congresso finto. E' l'ultima chiamata per la sopravvivenza del partito”

"Spero che da questo direttivo non se ne escano con la convocazione di un congresso finto in cui andiamo tutti ad applaudire come foche ammaestrate. Ne serve uno vero! Dobbiamo stabilire una linea politica chiara: e' l'ultima chiamata per la sopravvivenza del partito". Cosi' Laura Ravetto, deputata di Forza Italia. "Ci scanneremo, ma chi vincera' indichera' la linea, naturalmente avvallata da Berlusconi, che rimane il leader e l'unico vero campione di preferenze del partito: ha preso mezzo milione di voti e non era nemmeno candidato nella circoscrizione centro”.

Cesa: "Rafforzare area popolare di centro, senza non c'è stabilità"