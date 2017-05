Congresso Lega, Salvini avverte Berlusconi: maggioritario se vuoi vincere

Alleanza di Centrodestra su un programma chiaro e preciso. Legge elettorale maggioritaria per vincere le elezioni. Lo slogan 'prima il Nord' diventa 'prima gli italiani'. Bossi, come anticipato da Affaritaliani.it, non se ne va. Ecco i punti principali del congresso della Lega di Parma che riconferma ufficialmente Salvini segretario dopo il trionfo alle primarie.



IL CONGRESSO DELLA LEA, LA CRONACA

Al Palacassa di Parma il congresso federale della Lega Nord è partito sotto lo slogan 'Liberi e forti, orgogliosi del passato, riprendiamoci il futuro'. Ai lavori dell'assise hanno partecipato oltre 500 delegati con il compito di ratificare il risultato delle primarie per la segreteria federale, che hanno incoronato Matteo Salvini con l'82,7% dei voti, contro lo sfidante, l'assessore lombardo all'Agricoltura, Gianni Fava.

La discussione è iniziata con interventi di sindaci e amministratori locali. Qualche fischio in platea. Oltre al segretario, il congresso deve rinnovare i componenti del consiglio federale, il massimo organo esecutivo della Lega. Per la prima volta i due candidati alle primarie hanno presentato un 'listino' per il consiglio federale collegato alla loro corsa.

"Mi fermo, non me ne vado. Dipende tutto dal programma, cambiando i programmi penso che ci sia ancora qualcosa da salvare", ha dichiarato Umberto Bossi, arrivando al congresso.

Sono giorni che Bossi minaccia di lasciare il movimento che ha fondato in polemica con la linea politica impressa dal suo successore alla guida del Carroccio. Ma durante il suo intervento, poco dopo, è stato contestato. Mentre osservava che alle primarie per l'elezione del segretario hanno votato poche persone, un gruppo ha cominciato a urlare 'Fuori, fuori' e ha alzato dei cartelli con scritto 'Salvini premier'. Bossi ha così deciso di terminare il suo discorso. Un'altra parte della platea ha applaudito e si è alzata in piedi.





VIDEO: LA CONTESTAZIONE A BOSSI



Sulle alleanze, "l'unico paletto è che chiunque stia governando e abbia retto il moccolo a Renzi, Boldrini e Alfano fino all'ultimo minuto non governerà con la Lega". "Lavoreremo per avere una coalizione più ampia possibile, però con patti chiari. Ma chi voterà Lega sappia che a noi non interesserà ragionare col Pd, né adesso, né mai".

Dal palco Salvini ha rilanciato. "Non mi fido dei sondaggi, ma quando fui eletto" per la prima volta segretario federale ci davano "al 3.2%. La stessa Swg oggi ci dà al 13,6%. Non vuol dire che siamo arrivati, ma che è un punto di partenza. Quel tredici per cento può raddoppiare" ha detto, "chiedo a voi delegati di non prenderlo come un punto di arrivo: non mi interessa portare un sacco di gente a Roma a gridare alla luna, quel tredici per cento può raddoppiare e noi a Roma dobbiamo andare a governare, non a fare gli emendamenti. Dovrà essere Renzi a fare gli emendamenti" ai provvedimenti della Lega.

Il leader della Lega ha poi ribadito i punti centrali della battaglia leghista: la cancellazione della legge Fornero, il superamento dei trattati europei, l'introduzione di un'aliquota fiscale unica. "A me non interessa condurre una Lega forte all'opposizione ma una Lega forte al governo", ha confermato, sostenendo che, se le amministrative andranno bene in diverse città, si andrà presto alle politiche anticipate. Sul fronte interno ha poi promesso di "non ricommettere l'errore" che, a suo dire gli "è stato rimproverato da alcuni: essere troppo buono". "Sarò giusto ma non troppo buono - ha garantito -. Se qualcuno danneggia il movimento, quella è la porta". "Dobbiamo tornare padroni a casa nostra", ha concluso rispolverando il vecchio slogan 'nordista', "ma anche includere: io mi metto a vostra disposizione e vi consegno la mia testa, i miei piedi e il mio cuore, se c'e qualcuno che sogna di cambiare il mondo".

In ultimo una frecciata sui vaccini. "Io i miei figli li ho vaccinati, ma non puoi togliere la patria potestà ai genitori che, magari per validi motivi e scientifici, fanno una scelta diversa. Ma vai nei campi rom a togliere la patria potestà a chi manda i bambini a chiedere l'elemosina", ha detto. "Mi fa schifo - ha aggiunto sempre a proposito del decreto licenziato in settimana da Palazzo Chigi - un Governo che discrimina fra ricchi e poveri quando c'è di mezzo la salute dei bambini. Detto da uno che i suoi figli li ha vaccinati, una cosa così infame non succedeva neanche nell'Unione Sovietica o a Cuba".



Lega, Bossi: ''Ho fondato io la Lega, non me ne vado''



Forte della sua leadership Salvini non ha replicato. "Mi ricordo quando Umberto Bossi mi chiamava per un vaffanculo 15 anni fa alle due e mezza, quando ero segretario a Milano. A Umberto dico: 'Questa è la sua famiglia, questa è la sua casa e la sua comunità'. Diceva che non capivo niente allora, dice che non capisco niente anche oggi. Prendo e metto in saccoccia il vaffanculo di Umberto Bossi, perché ha fatto quello che ha fatto. Ma il vaffanculo di qualcun altro di chi lo imita non me lo prendo. Quelli no, non sono fesso", ha detto dal palco. "Noi non siamo il partito delle correnti - ha detto rispondendo ad alcune domande che si basano soprattutto sulle politiche settentrionaliste - e io non butterò mai fuori nessuno". Detto questo, è partito con le linee guida.

Nella giornata non è mancato un commento anche su Silvio Berlusconi. "Non lo vedo da 3-4 mesi, magari l'accordo lo troveremo: io almeno lavoro per questo. Però su tasse, rapporto con l'Europa, Turchia, immigrazione e legge Fornero non ci sono vie di mezzo possibili". Senza dimenticare la legge elettorale. "Ma gli dico anche: se vuoi la coalizione se vuoi davvero vincere l'unico sistema elettorale per farlo è il maggioritario". Infine anche una battuta sull'uscita pubblica di ieri del leader di Forza Italia (VIDEO): "Ho visto che si lancia sull'animalismo anche mio figlio ieri è andato al canile, ha portato a casa un cane e lo ha salvato, ma non ha fondato un partito".

Fedelissimi, Maroni e Calderoli hanno entrambi difeso "l'unica linea possibile, quella di Salvini". "Basta polemiche. La linea è quella che porta avanti Salvini. Buongiorno e buonanotte", ha detto Roberto Calderoli dicendosi "dispiaciuto" per la partecipazione alle primarie. "Il 52,7 per cento, per quanto mi riguarda, è una bella delusione". Per altro, "quelli che sono presenti sono sempre gli stessi e gli assenti sempre gli stessi" ha fatto notarei. "Abbiamo alcuni militanti di cartone, vogliamo rendercene conto? Preferisco avere cinquemila militanti in meno, ma sapere su chi si può contare". Infine sullo "ius soli, dovrà passare sul mio cadavere per passare".

"La lega è una sola, salvini è segretario e noi saremo dalla tua parte, siamo leali. Quella che dirai è la linea: chi ci sta ci sta, chi non ci sta fora di ball", ha aggiunto Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, nel suo intervento. Poi rivolgendosi a Bossi, "Umberto ti voglio bene, hai fondato la Lega. Non ascoltare quei quattro pirla che ti dicono 'vieni con noi'. Il partito degli indipendentisti non esiste. Resta in Lega, questa è la tua casa. La Lega è immortale".

Legge elettorale, Salvini: maggioritario per vincere, accordo con Berlusconi

"Berlusconi? Non lo vedo da tre, quattro mesi - ha confessato - magari l'accordo lo troveremo. Io lavoro per questo, però sulle tasse, sul rapporto con l'Europa, sulla Turchia, sull'immigrazione e sulla legge Fornero non ci sono vie di mezzo possibili". Così il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine del congresso federale del Carroccio al Palacassa di Parma. E, a chi gli faceva notare che il fondatore di Forza Italia chiede un modello tedesco per la legge elettorale, ha risposto: "Vedo che Berlusconi si lancia sull'animalismo. Mio figlio ieri è andato al canile e ha portato a casa un cane e l'ha salvato, ma non ha fondato un partito.Dobbiamo chiarire alcune cose: l'avversario è Renzi. Noi abbiamo le idee chiare: se qualcuno vuole fare una coalizione e vuole veramente vincere, vuole un sistema elettorale maggioritario dove l'eletto è scelto dall'elettore e dove chi vince la sera del voto va a governare.Chi vuole il proporzionale non vuole vincere e non vuole la coalizione, perché vuole tirare a campare". Un tema che vede in disaccordo Lega e Forza Italia è quello dell'euro. "Sette premi Nobel - ha proseguito Salvini - hanno certificato che è un esperimento economico finito male e noi stiamo preparando per gli italiani l'uscita di sicurezza: un Paese che non controlla moneta e confini non è un Paese libero".Italia al voto in autunno? "Sono gli italiani che vogliono andare a votare questo Governo litiga su tutto: vaccini, Iva, tasse, legittima difesa, immigrazione e Europa.Fateci votare con qualunque sistema elettorale possibile,? lo dico a Renzi. A Berlusconi, invece, dico: se vuoi la coalizione, se vuoi davvero vincere, l'unico sistema elettorale per farlo è il maggioritario", ha concluso Salvini.

Lega, Salvini: Il Nord? Prima gli italiani in questo momento storico

"Prima gli italiani, in questo momento storico. In questo momento storico l'emergenza lavoro, sicurezza, futuro riguarda tutta Italia. Quindi, prima gli italiani. Per tutto: lavoro, case popolari, legittima difesa". Così il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine del congresso federale del Carroccio al Palacassa di Parma, a chi gli chiedeva se lo slogan 'prima il Nord' è archiviato. Rispondendo a una domanda sul tema della Padania, Salvini ha replicato: "Il diritto all'autogoverno e all'autodeterminazione nasce e muore con l'uomo. Penso che l'Italia stia insieme se rispetta le sue identità e le sue diversità in senso federale. Io sono federalista, non voglio dividere ma voglio unire", ha aggiunto.

Lega, Bossi: Non me ne vado, cambiando programma c'è qualcosa da salvare

"Mi fermo, non me ne vado. Dipende tutto dal programma. Cambiando i programmi, penso che ci sia ancora qualcosa da salvare". Così il presidente e fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, a margine del congresso federale del Carroccio al Palacassa di Parma, a chi gli chiedeva se lascerà il partito dopo le critiche lanciate a Matteo Salvini anche domenica scorsa, nel giorno delle primarie.

"I sondaggi ci davano al 3% quando io sono stato eletto, ora al 13,6%, terzo movimento nazionale. Non mi accontento, voglio vincere. Bossi mi insultava 15 anni fa e, quindi, può farlo anche oggi. Non proverò rancore". Così il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine del congresso federale del Carroccio al Palacassa di Parma.