Congresso Pd, Martina ufficializza candidatura alla segreteria

"Ci tenevo tantissimo a dare un segno di coerenza rispetto al lavoro che ho sempre fatto. Partire da un circolo democratico vuol dire ringraziare i nostri militanti per l'impegno". Lo ha detto Maurizio Martina presentando la sua candidatura al congresso del Pd nel circolo di San Lorenzo a Roma. "Dobbiamo inchinarsi alla passione dei nostri iscritti. Io sono nato politicamente in una sezione e rivendico con passione questa storia", ha aggiunto Martina. "Non c'e' futuro per il Pd e la sinistra senza un ritorno a una partecipazione larga e senza un progetto che rianimi una idea di politica per tutti. Ringrazio chi in queste settimane con me ha riflettuto: ci candiamo, al plurale. L'Io vi ha fatto male. Il Noi e' il futuro".

"Dobbiamo chiamare a raccolta le piazza che si sono mobilitate in queste settimane sapendo che lo spirito collaborazione con quelle istanze ci riguarda", ha proseguito Martina. "Noi crediamo a un congresso che eviti la trappola di veti e controveti", ha aggiunto.

"Se c'e' un titolo che si puo' dare a questa proposta e' 'Fianco a fianco'. Credo in una sinistra che si metta fianco a fianco alle persone che vuole rappresentare. Non avanti e non sopra con la spocchia di chi crede di avere tutte le risposte", ha spiegato.

"Il congresso venga utilizzato per una stagione costituente che vada oltre il Partito Democratico", ha insistito Martina.