Consensi social per l'elettore Pd che vota 5s. Zingaretti non richiami D'Alema

Molti consensi, sui social, al tweet di un progressista “pentito”, Massimo Vitagliano : “Sono sempre stato un elettore di sinistra, cresciuto in una famiglia di sinistra. Ma il 4 marzo ho votato M5S : è stato l’errore più grande della mia vita, non ci dormo la notte. Non ho più nulla da spartire con i grillini e con la Lega....”.

Sincero l’ex elettore della sinistra, anche se eccessivo il risalto, dato al “profeta del giorno dopo”. Come canterebbe Claudio Baglioni, la vita è adesso. E anche la realtà politica. E con questa ci si deve confrontare, non con le ipotesi vaghe e astratte, i “vorrei ma non posso”...di lombardiana (Riccardo, PSI, non la grillina Roberta) memoria...Nè con le affermazioni sterili e autoconsolatorie : "gli attuali governanti si stanno dimostrando più deludenti dei nostri".

Nel cantiere del nuovo PD post-renziano-mentre l'ex premier illustra, bene, ma a quattro gatti, in TV, i monumenti e la storia della sua Firenze- occorre lavorare, con impegno e intelligenza, per non ripetere gli errori del passato, che hanno spinto tanti elettori a lasciare il campo.

Errato e sterile l’atteggiamento di quanti si sforzano di confortare il "pentito" Massimo con pacche sulla spalla e di aiutarlo a rimettersi sulla "retta via"..... Alle decisioni dell'esecutivo gialloverde, non si risponde con la nostalgia nè con la demonizzazione di Salvini. E neppure richiamando in trincea, accanto a Zingaretti, D’Alema.

Ma, direbbe Pietro Nenni (1891-1980), con la “politique d’abord, l’intendance suivra”.....