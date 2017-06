Consip, Forza Italia salva il governo. Sulle mozioni la maggioranza tiene

Consip: ok Senato a mozione Pd-Ap-Aut con 185 si', no ad Mdp





L'Aula del Senato ha approvato la mozione di maggioranza sulla vicenda Consip. Al testo Pd- Ap- Autonomie i si' sono stati 185, i no 76 e 5 gli astenuti. Non e' passata la mozione di Mdp che in premessa chiedeva al Governo di valutare il ritiro delle deleghe al ministro per lo sport, Luca Lotti. I no sono stati 152 mentre i si' sono stati sessantanove. E' stato approvato il dispositivo della mozione presentata da Idea con 244 SI', 17 no e 11 astenuti.



La mozione Augello, su cui il governo ha espresso parere favorevole per la parte del dispositivo, ha avuto i voti favorevoli (244) oltre che dei proponenti (73), anche di Pd e FORZA ITALIA. I voti contrari sono stati 17, e contro ha votato Mdp, che ha votato a favore solo della propria mozione. Anche se si tratta di una mozione, sul caso Consip di fatto si disegna una diversa maggioranza al Senato.

Consip: Zanda, esito voto scontato

"L'esito della votazione era scontato. E' andata come doveva andare. C'e' stata una discussione per certi versi anche inutile, superata visto che il Cda di fatto era gia' decaduto. Alla fine i gruppi si sono ritrovati su una richiesta specifica". Cosi' il capogruppo dem al Senato Luigi Zanda dopo il voto dell'Aula sulle mozioni riguardanti la Consip. Chiederete una verifica dopo i distinguo di Mdp? "No, e' una questione parlamentare, il resto e' politica, anche se i toni usati dal senatore Gotor non mi sono piaciuti", osserva Zanda.