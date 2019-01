Consob, M5s in pressing su Minenna. Di Maio: "Accordo con Lega, decide il Cdm"

Consob: M5s in pressing per Minenna, si proceda con nomina

M5s non cede sul dossier Consob. "Consideriamo Marcello Minenna l'uomo giusto per ricoprire la carica attualmente vacante di presidente Consob", e' la posizione affidata a una nota dei deputati M5s in commissione Finanze alla Camera. "Il nome proposto dal governo - si legge ancora - ci soddisfa e risponde pienamente al bisogno di cambiamento di cui necessita un'autorita' quale Consob, che svolge un ruolo delicato e fondamentale per il corretto funzionamento del nostro sistema finanziario. Minenna e' uomo dalle riconosciute capacita', docente accademico rispettato e sulla cui integrita' morale - garantisce M5s - non si puo' discutere. Inoltre, si tratterebbe di una scelta in seno all'istituto stesso, dal momento che attualmente ricopre gia' un ruolo da dirigente in Consob". "I fatti di cronaca che in questi anni hanno travolto il nostro sistema bancario - prosegue la nota - testimoniano quanto sia fondamentale il ruolo degli istituti preposti alla vigilanza e al controllo dei mercati finanziari. E' pertanto necessario che si proceda quanto prima alla nomina del nuovo presidente. Consob ha bisogno di una guida e Minenna e' l'uomo giusto per esserlo".

Consob: Di Maio, su Minenna c'e' volonta' politica ma decide Cdm

"Questo si vedra' nei prossimi giorni da quel che si decidera', anche livello di Consiglio dei ministri. Come ho detto, c'e', dall'una e dall'altra parte delle forze politiche, la volonta' di indicare il suo nome alla Consob". Cosi' Luigi Di Maio ha risposto a chi gli chiedeva se sara' Marcello Minenna il prossimo presidente della Consob.