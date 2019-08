Consultazioni: seconda giornata al via, stasera prime decisioni di Mattarella

Consultazioni: al via seconda giornata, stasera prime decisioni Mattarella

Con l'arrivo della delegazione di Fratelli d'Italia al Quirinale prende il via la seconda giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Nello studio alla Vetrata sfileranno le delegazioni dei partiti maggiori, dopo Fdi anche Fi, Pd, Lega e infine M5s.

Da tutti il Capo dello Stato si attende scelte chiare e tempi rapidi, per senso di responsabilità verso il Paese che ha davanti a sè scelte importanti a cominciare dalla manovra per il 2020. Questa sera dunque il Presidente Mattarella avrà un quadro più chiaro e assumerà le prime decisioni. Se ci sarà una maggioranza per il voto avvierà l'iter di formazione di un governo tecnico-elettorale per sciogliere le Camere in pochi giorni e andare a elezioni anticipate. Se ci sarà una maggioranza a favore del tentativo di dar vita a un governo politico, darà pochi giorni di tempo per indicare un premier e una cornice di accordo, poi convocherà di nuovo i partiti e affiderà l'incarico di formare il nuovo esecutivo. Terze opzioni vengono del tutto escluse, dal mandato esplorativo a governi ponte o di minoranza. Il Paese ha bisogno di un governo solido, ha spiegato ieri il Presidente a tutte le delegazioni salite per il primo giorno di consultazioni, una spiegazione che il Capo dello Stato potrebbe fornire anche agli italiani già stasera.

Consultazioni: apre FdI, chiude M5s. E' la giornata dei 'big'

Apre Giorgia Meloni, chiude Luigi Di Maio. E' la seconda, e decisiva, giornata di questo round di consultazioni al Quirinale ed è il turno dei leader che tengono la scena di questa crisi, eccezion fatta per il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte. Accompagnati dai rispettivi capigruppo nei due rami del Parlamento, infatti, varcheranno la porta dello Studio alla Vetrata per il colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i leader di partito. Questa la sequenza degli appuntamenti e la composizione delle delegazioni, come resa nota dall'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica:- ore 10, Giorgia Meloni guida la delegazione FdI, composta dal capogruppo al Senato, Luca Ciriani, e dal vicepresidente del gruppo alla Camera Tommaso Foti.- ore 11, il segretario Pd, Nicola Zingaretti, sarà accompagnato da Andrea Marcucci e Graziano Delrio, rispettivamente capigruppo a Senato e Camera, e da Paola De Micheli, vicesegretaria dem.- ore 12, con Silvio Berlusconi, presidente FI, saranno le capigruppo a Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. Si riprende nel pomeriggio, quando di scena saranno gli ormai ex due contraenti del Contratto di governo:- ore 16, Matteo Salvini, con Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo a Senato e Camera - ore 17, Luigi Di Maio con i capigruppo Stefano Patuanelli (Senato) e Francesco D'Uva (Camera).