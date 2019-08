Consultazioni, Salvini: "Monti bis su diktat Ue. Vogliono svendere l'Italia"

Consultazioni, Salvini: un Monti bis su indicazioni Parigi-Berlino-Bruxelles

"Il presidente del consiglio l’hanno trovato a Biarritz su indicazione di Parigi Berlino e Bruxelles". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini al termine dell consultazioni parlando di un nuovo "Monti bis" che unisce due partiti, M5s e Pd, solo "l'odio contro la Lega".

Consultazioni, Salvini: teatrino poltrone sconcerta milioni di italiani

"Secondo il rituale previsti siamo stati rapidi precisi diretti e onesti fino in fondo con Mattarella a cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di italiani difronte al teatrino della guerra delle poltrone che si sta verificando da giorni". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni.

Consultazioni, Salvini: Italia ostaggio di cacciatori di poltrone

"L'Italia non può essere ostaggio dei cacciatori di poltrone". "La Lega rimane baluardo, non vinciamo tra due mesi, dobbiamo aspettare sei mesi o un anno per vincere? Non abbiamo fretta". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine delle consultazioni. "Sono convinto che comunque vada il giudizio popolare lo devi affrontare e noi lo affrontiamo a testa alta, gli italiani hanno memoria lunga".

Consultazioni, Salvini: c'e' disegno da lontano svendita Italia

"Abbiamo l'impressione, se non la certezza, che ci sia un disegno, che parte da lontano, non dall'Italia, per la svendita del Paese". E' l'accusa che Matteo Salvini muove dalla Loggia alla Vetrata del Quirinale, dopo il colloquio con Mattarella per le consulazioni. "Non sarebbe rispettoso per gli italiani. Poi - annota - ci si chiede perchè tanti italiani non vanno più a votare".

Consultazioni, Salvini chiama a Regionali: almeno lì si voterà

"Si voterà in nove regioni italiane nei prossimi mesi. Almeno queste elezioni non le possono sottrarre...". Così Matteo Salvini nella dichiarazione ai giornalisti al termine del colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale, nel quadro delle consultazioni.