Conte al Colle, un'ora di colloquio. Informativa, nessuna ipotesi dimissioni

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a piedi a Palazzo Chigi dopo circa un'ora di colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier, che si è mostrato sorridente, non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano conferma del suo incontro al Colle. Conte ha ringraziato chi gli faceva gli auguri per il buon compleanno e a sua volte ha detto: "Auguri e buon lavoro".



Il premier Giuseppe Contesi è recato al Quirinale per una informativa al presidente Sergio Mattarella sulla situazione politica dopo lo strappo di ieri sulla Tav. E' quanto si apprende da fonti di governo. "Nessuna ipotesi di dimissioni", dunque, fanno sapere le stesse fonti. Il colloquio è durato circa mezz'ora.

L’incontro avviene dopo che, nella giornata di mercoledì, la maggioranza formata da Lega e 5 Stelle si è spaccata in Parlamento, nel corso del voto sulla Tav, e dopo che — nella serata di mercoledì — il leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva avvertito dal palco di un comizio a Sabaudia che "qualcosa" si era "rotto" all’interno della maggioranza di governo, chiedendo "non poltrone" ma un chiarimento per capire se il governo debba proseguire la sua azione o se sia meglio "ridare la voce al popolo" con il voto.