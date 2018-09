Onu, Conte: "La crescita ci spetta". Intesa con Trump, attacco a Macron

"L'Italia non ha problemi con la Francia. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa in più occasioni. Lascio all'amico Macron la libertà di opinione, ma a volte si sbaglia anche". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla 73esima Assemblea generale dell'Onu, rispondendo al presidente francese, che aveva detto: "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa. L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto internazionale e in particolare del diritto marittimo e umanitario", a proposito del caso della nave Aquarius.

“Se il presidente Macron ha pronunciato queste parole - ha specificato Macron - posso dire che lui rappresenta la Francia, e grazie a Dio l’Europa è formata da 27 Paesi”. “L’Italia non ha un problema con la Francia, ma in riferimento a quest’ultima crisi rispondo con un dato: negli ultimi 5 anni e mezzo, 588mila sbarchi, decine di migliaia di persone salvate”. L’Italia, dunque, ha la coscienza a posto, ha puntualizzato Conte. “Lascio all’amico Macron la libertà di opinione, ma a volte quando si esprime un’opinione si sbaglia”.

E sulla Manovra Conte ha detto: "Porterà beneficio al nostro Paese. Con i fatti porteremo gran bene agli italiani. Il nostro paese ha bisogno di crescita economica, crescita sociale e anche giustizia sociale. Abbiamo impostato la Manovra in questa direzione. Ho detto dall’inizio: non mi chiedete una percentuale, per quanto mi riguarda non partecipo a questo gioco di un decimale in più o in meno. L’ultimo giorno, quando delibereremo, saprete il numero finale. Le linee essenziali di questa manovra è che ci saranno tante riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno. Di una riforma che deve liberare la crescita. Io non posso sentirmi sereno se ho un Paese che cresce dello 0,9% o dell’1,1 per cento. Con la mia responsabilità di governo, assieme a tutti i miei ministri stiamo lavorando per liberare la crescita".

Sugli Stati Uniti Conte ha invece dichiarato: "Trump ha mostrato una forte sensibilità rispetto al problema libico ed è molto interessato alla cabina di regia, ma non sappiamo se riuscirà a partecipare, vedremo". Libia e immigrazione sono gli argomenti che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump hanno affrontato durante il pranzo organizzato dalle Nazioni Unite a New York. Trump e Conte erano seduti allo stesso tavolo. Nel corso del pranzo, il presidente del Consiglio ha avuto anche l'opportunità di confrontarsi con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Confermato l'impegno dell'Italia in ambito Onu, per un'azione riformatrice che porti a istituzioni più trasparenti e vicine ai cittadini, con un approccio inclusivo ai processi di pace, sviluppo economico e sostenibile, come ha detto Conte all'evento 'Action for peacekeeping' a New York. Il presidente del Consiglio ha rivendicato il contributo e il ruolo fondamentale dell'Italia nelle missioni di pace nel mondo e per la stabilità internazionale.

"Sono molto orgoglioso", ha sottolineato Conte. Il premier ha quindi ricordato che l'Italia è il primo contributore di caschi blu tra i Paesi occidentali e uno dei sostenitori finanziari più generosi per le missioni di pace. Ribadendo il pieno sostegno alle iniziative di riforma del Segretario generale e all'azione di peacekeeping dell'Onu nei vari teatri mondiali, e l'impegno per rendere sempre più efficaci le risposte alle minacce e alle sfide di oggi, consapevoli della necessità di un'azione collettiva e di operazioni di pace sostenibili e multiple, Conte ha sottolineato, inoltre, l'importanza della formazione e della fase di addestramento per le quali l'Italia è presa come modello in tutto il mondo.

Il presidente del Consiglio ha anche proposto un aumento del numero e del ruolo delle donne, la cui azione potrebbe avere un grande significato sul piano sociale e culturale, rafforzando così la fiducia con le popolazioni locali, in particolare con donne e bambini che sono spesso le principali vittime della violenza, sottolineando infine il ruolo cruciale che la gestione dell'impatto ambientale delle missioni delle Nazioni Unite deve svolgere.