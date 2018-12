Conte: Ue accetta la modifiche, procedura bloccata. Reddito nei tempi previsti

MANOVRA: CONTE, CI SARA' WEB TAX SU SERVIZI DIGITALI- Tra le misure in manovra ci sarà anche l'istituzione di una imposta sui diritti digitali e che superino determinate soglie. Ad annunciare la 'web tax' in arrivo, nell'Aula del Senato, è il premier Giuseppe Conte.

MANOVRA: CONTE, NON ABBIAMO TRADITO FIDUCIA CITTADINI - "L'azione di governo può adesso proseguire a ritmo pieno", il governo "vuole realizzare un significativo cambiamento nella vita politica, economica e sociale. Non abbiamo tradito la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi e mai lo faremo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato sulla manovra.

MANOVRA: CONTE, ACCANTONAMENTI PER 2 MLD, RIGOROSO MONITORAGGIO - "Allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio, il governo ha previsto una norma per l'accantonamento temporaneo di una parte di alcuni specifici stanziamenti per l'importo complessivo di 2 miliardi". Il monitoraggio sui conti "sarà rigoroso", e le risorse accantonate "saranno rese disponibili" quando gli obiettivi di bilancio verranno centrati. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa nell'Aula del Senato.

MANOVRA: CONTE, DEFICIT/PIL 2,04% NEL 2019, 1,8% NEL 2020 E 1,5% NEL 2021 - Il rapporto deficit/Pil passa "dal 2,4 al 2,04% per il prossimo anno, con previsione dell'1,8% per il 2020 e dell'1,5% nel 2021". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, durante l'informativa nell'Aula del Senato. I saldi ammontano a "10 mld 254 milioni nel 2019, 12 mld 242 mln nel 2020, 15 mld 297 nel 2021".

MANOVRA: CONTE, BUONA PER L'ITALIA, SODDISFACENTE PER UE - Quella sulla manovra economica realizzata dal governo "è una soluzione buona per gli italiani e soddisfacente per l'Europa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato sulla legge di bilancio.

Conte: Ue accetta la modifiche, bloccata procedura di infrazione. Reddito nei tempi previsti

"Abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi ritenuti prioritari dagli italiani con il voto del 4 marzo": lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sulla manovra.

MANOVRA: CONTE, CONTRIBUTO SU PENSIONI D'ORO E' MISURA DI EQUITA' - In manovra è previsto il "contenimento delle spese pensionistiche" e "si interviene sulle pensioni d'oro con un contributo temporaneo e progressivo per scaglioni di reddito, una misura di equità sociale da cui abbiamo ricavato maggiori risorse". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nell'informativa al Senato sulla manovra.

MANOVRA: CONTE, CICLO ECONOMICO RALLENTATO, PIL A +1% - A seguito del peggioramento del quadro internazionale e del "rallentamento del ciclo economico" è stata rivista la crescita "del Pil all'1% per l'anno prossimo", con effetti che si ripercuotono sui saldi di bilancio. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato sulla manovra economica.

Manovra, Conte: Lavorato con determinazione per evitare infrazione - "Abbiamo lavorato con determinazione per evitare la procedura di infrazione". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le sue comunicazioni al Senato alla manovra.

Manovra, Conte: Avvicinate posizioni senza arretrare su obiettivi - "In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi che il 4 marzo gli italiani hanno indicato come prioritari nell'azione del governo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le sue comunicazioni al Senato alla manovra.

Manovra, Conte: Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti - "Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi che avevamo previsto". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferendo nell'Aula del Senato sulla manovra economica.

Conte, infrazione andava evitata, ne ho parlato con leader Ue - "La commissione Ue ha espresso le proprie riserve preannunciando l'avvio di una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo: si profilava cosi' una prospettiva che andava evitata. Abbiamo lavorato con la massima determinazione per evitarla, dialogando a piu' riprese con presidente e componenti della commissione ma anche con capi di Stato e di governo dei Paesi al fine di mostrare il piu' ampio disegno riformatore e persuaderli dell'opportunita' di giungere, nel reciproco interesse, a una soluzione". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa al Senato sulla manovra.

Manovra, Conte: mai arretrato da obiettivi del voto del 4 marzo - "In queste settimane in cui i canali di dialogo non si sono mai interrotti abbiamo lavorato ad avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi del voto del 4 marzoche sono prioritari nell'azione di governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sulla manovra. "Interventi di equità sociale, di inclusione e sostegno al reddito che, in base a una stima iniziale, avrebbero prodotto un deficit del 2,4 %. A fronte della decisione del governo la commissione Ue ha espresso riserve preannunciando l'avvio della procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Si profilava così per il nostro Paese una prospettiva che andava evitata".

MANOVRA: OPPOSIZIONE INTERROMPE CONTE IN SENATO, INTERVIENE CASELLATI - Tre brevi interruzioni per le polemiche dell'opposizione in Aula al Senato durante l'informativa del premier Giuseppe Conte sulla revisione della manovra. Per tre volte il presidente del Consiglio ha sospeso il suo intervento, seppur per un minimo lasso di tempo. Le polemiche sollevate dall'opposizione hanno costretto il presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati, a intervenire a più riprese. ''E' stata richiesta più volte l'informativa del governo, non è il momento per fare polemica'', ha detto in Aula. ''Basta'', ha incalzato successivamente rivolta ai banchi dell'opposizione, consentendo al premier di proseguire il suo intervento.