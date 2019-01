Conte: asse tra Italia e Niger. "Contrastare il traffico di umane"

"Il Niger ha un ruolo centrale e strategico per la sicurezza e la stabilità del Sahel e quindi anche per l'Europa". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Niamey dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, Mahamadou Issoufou. "La mia presenza qui è anche un atto di omaggio agli sforzi ed ai risultati che il suo governo sta conseguendo nell'ambito della lotta al terrorismo ed ai gruppi criminali che non trascurano di trafficare in vite umane - aggiunge - su questo abbiamo un obiettivo comune: contrastare questi traffici lavorando insieme".

Migranti: Conte, investire nei Paesi di origine e transito - "Dobbiamo investire di piu' nel Trust Fund per l'Africa, nei progetti di cooperazione. Inutile pensare di contrastare i flussi migratori semplicemente intervenendo la' dove si accendono i riflettori delle tv, sulle situazioni emergenziali. Bisogna intervenire nei Paesi dove il fenomeno si origina e dove si sviluppa il transito ed e' quello che stiamo facendo con il Niger". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Niamey con il presidente nigerino, Mahamadou Issoufou.

Niger-Italia: premier Conte, Niamey ha ruolo strategico nella regione e per l'Europa tutta - Il Niger ha un ruolo "centrale e strategico" per la sicurezza e la stabilita' del Sahel, e di conseguenza per tutti i paesi europei. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita ufficiale a Niamey, affermando che il ruolo del paese africano nel centro e nord Africa si ripercuote direttamente sull'Europa. "La mia presenza qui e' un omaggio alla presenza del presidente Mahamadou Issoufou, agli sforzi e ai risultati del suo governo nella lotta al terrorismo", ha detto Conte ricordando che la sua e' la prima visita - "molto sentita" - di un capo di Stato italiano in Niger. Dopo la "fruttuosa collaborazione" promessa alla conferenza di Palermo, ha continuato Conte, la visita a Niamey vuol essere prova della volonta' italiana di spalleggiare il paese nelle operazioni nigerine di contrasto al terrorismo, vero "flagello della regione", e dei traffici di vite umani ad esso connessi. "Abbiamo un obiettivo comune: dobbiamo contrastare insieme questi traffici", ha rilanciato Conte, ricordando che oggi e' il giorno in cui riprendono le operazioni della forza militare congiunta G5 Sahel. "E' quella la direzione, abbiamo un accordo operativo, siamo qui per dare al Niger il nostro sostegno e competenza: li spendiamo volentieri per la sicurezza regionale e del Niger, e per continuare come detto a realizzare gli interessi strategici italiani", ha aggiunto.

MIGRANTI: CONTE, 'PROBLEMA NON SI RISOLVE DOVE ACCENDONO RIFLETTORI TV' - "E' inutile pensare di contrastare i flussi migratori intervenendo laddove si accendono i riflettore delle tv europee, dove il problema tramuta in caso emergenziale: non è quella la strada, la strada è comprendere il fenomeno e intervenire in quei paesi dove origina" il fenomeno migratorio. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta da Niamey, nel corso di una conferenza congiunta con il Presidente della Repubblica del Niger Issoufou Mahamadou "La cooperazione - ha rimarcato il presidente - è strategica per poter contrastare alla radice le cause dei flussi migratori: una delle più potenti leve che genera i flussi è la condizione di povertà. Bisogna intervenire, fa parte della strategia del mio governo e abbiamo tentato di sensibilizzare l'Ue: occorre investire di più nei progetti di cooperazione".

Conte: Niger è frontiera meridionale del Mediterraneo - "Possiamo dire che oggi il Niger sia diventato la frontiera meridionale del mediterraneo". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Niamey dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, Mahamadou Issoufou. "Il numero di migranti in uscita dal Niger verso la Libia e l'Algeria si sta riducendo drasticamente", aggiunge. Numeri che, secondo il presidente del Consiglio, permettono anche all'Italia di "ottenere una drastica riduzione degli sbarchi".