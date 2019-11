"Conte come Quinto Fabio Massimo. Il temporeggiatore, alla fine vince"

L'impressione è che il governo sia agli sgoccioli, è davvero così?

"Mah, la debolezza rafforza la necessità dei partiti che compongono il governo di rimanere in sella e vedere se riescono a superare il momento difficile. Normalmente i governi cadono quando una delle sue componenti è particolarmente in forma dal punto di vista elettorale. Per cui razionalmente è difficile immaginare che l'esecutivo cada. Poi ci sono eventi irrazionali e i governi cadono perché implodono ma occorre che i due partiti forti si scontrino tra loro".

Guido Crosetto



Il Pd appare stanco di portare acqua alla maggioranza e poi vedere liti continue e distinguo da parte di Renzi e Di Maio...

"Il Pd sembra stanco e forse lo è, ma non mi pare che i fautori del voto anticipano siano molti, poi Renzi, che è l’uomo forte di questa maggioranza, a tutti i costi vuole mantenere vivo il governo, perché non è pronto per il voto. Il M5S invece sembra un pugile suonato ma in qualche modo, più di tutti gli altri, ha la necessità che l'esecutivo vada avanti per cercare di risalire la china".

E il premier Conte?

"Cerca di tenere insieme anime diverse della maggioranza, come ha fatto anche prima con la Lega al governo".

Nascerà il partito di Conte?

"Conte Fabio Massimo".

Ovvero?

"Quinto Fabio Massimo era il temporeggiatore, colui che ha sconfitto Annibale. Tutti lo criticavano perché non era un guerrafondaio ma un temporeggiatore, però alla fine ha vinto. Mi pare che lui stia adottando la stessa tattica".

Il caso dell'ex Ilva può far implodere il governo?

"L'ex Ilva è una grana enorme e drammatico come lo è Alitalia, anche se in misura minore. Dimostra a tutti noi che i problemi non si affrontano all'ultimo minuto e non si risolvono in un giorno o due. Ora il rapporto con Mittal è difficile anche perché l'acciaio è in crisi in tutto il mondo a causa del prezzo bassissimo. L'ex Ilva è strategica per il sistema industriale del nostro Paese e qualunque governo deve fare i conti con la strategicità per l’Italia di una produzione di acciaio nazionale. La scommessa è conservare la produzione coniugandola con il rispetto dell'ambiente. Questo avviene in tutto il mondo occidentale e industriale, altrimenti - se non ne siamo capaci - restiamo tagliati fuori dal futuro. L'ex Ilva è un importantissimo banco di prova per il sistema industriale italiano e per il governo".

Ma il M5S sul ripristino dello scudo per Mittal è diviso...

"La politica trova sempre la soluzione anche perché chi è al governo magari non vuole parlare di scudo ma penso abbia ancora meno voglia o più paura a parlare di elezioni anticipate. Come è già accaduto decine di volte in Italia si troverà molto probabilmente una soluzione semantica: non uno scudo ma magari un “reato zero” che non conta...".

Se il 26 gennaio il Pd perde le Regionali in Emilia Romagna che cosa succede?

"In teoria si rafforza il governo per l'ulteriore debolezza dei partiti che lo compongono, visto il discorso che facevo prima. Chi andrebbe a votare dei partiti che stanno al governo dopo aver perso l'Emilia? E' vero che ho visto anche di peggio, ma mi sembrerebbe strano. Il governo può cadere per fattori esogeni, ad esempio dieci senatori che decidono di andarsene".

E il Centrodestra? Procede spedito con il duo Salvini-Meloni...

"Il Centrodestra vive delle soddisfazioni che spesso gli vengono regalate dal Centrosinistra. L'aria è favorevole poi si sa che in un mese può cambiare tutto, come nel mare che anche se c'è calma piatta in un attimo può arrivare la burrasca. La politica è così e basta che uno cada, o per qualcosa che accade nel Centrosinistra o per errori. Al momento sembra inarrestabile la corsa del 2 + 1, cioè del duo Salvini-Meloni più Berlusconi....a meno che diventi Meloni-Salvini più Berlusconi".

Mara Carfagna andrà con Renzi?

"Penso che la sua idea sia quella di dare una gamba alternativa a Meloni e Salvini ma all'interno del Centrodestra. A meno che non sia Renzi che voglia fare la gamba moderata del Centrodestra".