Conte, Di Maio e Zingaretti a Narni. Umbria, evento unitario. Renzi assente

Si terrà domani alle 11 a Narni, presso l’Auditorium San Domenico, secondo quanto si apprende, l'incontro sulla manovra conclusivo della campagna per le regionali. All'evento parteciperanno Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto Speranza ed è atteso anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. All'evento non parteciperà invece Matteo Renzi, né alcun rappresentante di Italia viva

UMBRIA, DOMANI EVENTO DI COALIZIONE PER FORZE GOVERNO - Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Liberi e Uguali: tutti i rappresentanti della coalizione di governo saranno riuniti domani in UMBRIA in un evento di cui non si conoscono ancora i dettagli. Ad annunciarlo è il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio parlando alla stampa dal cantiere della Terni-Rieti, assicurando di aver rivolto l'invito anche al premier Giuseppe Conte. L'intento dell'evento è quello di spiegare nel dettaglio agli italiani i margini della prossima manovra di bilancio - commenta il ministro - anche se l'iniziativa sembra mirata a voler mostrare una maggioranza compatta alla vigilia delle elezioni regionali che si terranno in UMBRIA domenica 27 ottobre. Novità della nuova rivoluzione in casa 5 stelle - avviata nelle scorse settimane e ufficializzata durante le celebrazioni del decennale del Movimento - è stata proprio l'apertura del M5S ad alleanze su base locale con liste civiche, finalizzate a sostenere un candidato svincolato dai partiti.

È l'imprenditore Vincenzo Bianconi il candidato presidente della Giunta regionale dell'UMBRIA che ha messo d'accordo Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Le elezioni di domenica sono "l'unico modo per liberare l'UMBRIA da dinamiche di partito che l'hanno distrutta in questi anni: noi ci prendiamo questa opportunità per continuare a fare quello che stiamo facendo, sbloccare le opere bloccate, aiutare il turismo e le eccellenze enogastronomiche del territorio". Nell'incontro di domani ci saranno sicuramente "Nicola Zingaretti e Roberto Speranza, insieme a chi vorrà partecipare. Anche Italia Viva, se vorranno, e il presidente del Consiglio Conte" conferma Di Maio, aggiungendo: "Dobbiamo spiegare ai cittadini che questa è una manovra che mantiene le promesse: non aumenta l'Iva, abolisce il Superticket della sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbasserà da luglio il cuneo fiscale".