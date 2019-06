Conte: "No taglio a reddito e quota 100". Di Maio: nessuna manovra correttiva

Ue: Conte, escludo taglio su reddito e quota cento

"Quanto alle misure di protezione sociale non e' all'ordine del giorno qualsiasi taglio. E' da escludere qualsiasi taglio. Abbiamo accantonato delle somme, si tratta di risparmio di spesa. Le misure verranno attuate". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con la stampa ad Hanoi di reddito di cittadinanza e di quota Cento.





Governo: Conte, domani no Cdm. Riunione settimana prossima





"Non era prevista alcuna riunione del Consiglio dei ministri". Cosi' Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti ad Hanoi. "La riunione si terra' presumibilmente la settimana prossima", ha spiegato il presidente del Consiglio.





Ue: Di Maio, trattiamo ma no a manovre correttive e tagli a servizi

"Non ci devono essere manovre correttive". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Mai a Radio Anch'io, dopo il primo passo da parte dell'Ue per l'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. "Nei prossimi giorni ci sono appuntamenti importati. - spiega Di Maio - Inizia una trattativa per fermare la procedura. Per me non ci devono essere manovre correttive. Bisogna spiegare quello che abbiamo fatto, ma la trattativa non la devono fare i burocrati. Si troveranno i modi in commissione Finanze. Devono esserci atti di indirizzo politico". La lettera di Bruxelles, aggiunge Di Maio, "ci dice delle cose da fare" e l'esecutivo italiano "con educazione risponde che non siamo disposti, ancora una volta, a fare la stessa cosa fatta in questi anni, cioè tagliare i servizi ai cittadini. L'Europa non ha imparato dai suoi errori".

