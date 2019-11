Maltempo, Conte: "Fare squadra con le Regioni per azzerare numero morti"

Il premier Giuseppe Conte, insieme alla ministra delle infrastrutture Paola De Micheli e al ministro dell'ambiente Sergio Costa, hanno fatto il punto in Conferenza Stampa a palazzo Chigi sulla questione Maltempo, preannunciando provvedimenti soprattutto per Venezia, con il progetto "Proteggi Italia", ma in generale per fronteggiare il dissesto idrogeologico in tutta Italia.

Maltempo: Conte, Proteggi Italia punto partenza contro dissesto

"Con il Proteggi Italia agiamo in prevenzione. Un piano che va esposto all'apporto migliorativo dei nuovi ministri e delle nuove forze di maggioranza, perchè non possiamo ricominciare ogni volta daccapo. Il Piano è il nostro punto di partenza" ​Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Ancora una volta si conferma il fatto che dobbiamo fare squadra, non solo fra le forze di maggioranza. Ci rivolgiamo anche ai presidenti delle regioni perchè spingano nei progetti di messa in sicurezza. Noi siamo disponibili al confronto, l'obiettivo è comune: agire in modo articolato per contrastare i rischi idrogeologici. Più agiremo sulla manutenzione e la prevenzione più eviteremo rischi alla popolazione per azzerare il numero dei morti". ​Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

Venezia: Conte, tavolo mensile per informare autorità locali

"A cadenza mensile avremo un tavolo di coordinamento su Venezia in cui tutte le autorità locali si potranno confrontare con tutte le altre autorità di garanzia e per intervenire per il massimo coordinamento informativo". ​Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Venezia, De Micheli: "Stanziati 320 milioni per il completamento del Mose"

"Abbiamo deliberato che con una norma da inserire in manovra finanzieremo con 60 milioni interventi di natura idraulica per tutti i comuni della laguna. Per ridare una spinta agli interventi idraulici che concorrono a proteggere Venezia, non solo straordinari, ma ordinari". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture, Paola De Micheli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Il comitatone per dicembre si ritroverà per poter affrontare la questione delle grandi navi". Lo ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

