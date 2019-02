Conte firma il decreto contro il dissesto idrogeologico. "Torniamo a crescere"

"Oggi pomeriggio ho firmato il decreto che avvia il piano nazionale contro il rischio idrogeologico. E' il primo importante passaggio per sbloccare i fondi che abbiamo a disposizione per finanziare tutte le opere di messa in sicurezza di cui necessita il nostro territorio". E' quanto scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che posta su Facebook la foto mentre firma il DpCm. "Solo qualche giorno fa ho firmato anche i due decreti che istituiscono le cabine di regia 'Strategia Italia' e 'InvestItalia', essenziali per la realizzazione di opere pubbliche e il riammodernamento delle infrastrutture. Giorno dopo giorno diamo concretezza ai provvedimenti approvati in questi mesi e che sappiamo essere prioritari per lo sviluppo economico del Paese. Non abbiamo mai smesso di lavorare per questo", prosegue il premier. "Investimenti, attenzione al territorio, sostegno alle imprese: il nostro obiettivo e' tornare a crescere".

M5S, CON PIANO CONTRO RISCHIO IDROGEOLOGICO SI CREA LAVORO TUTELANDO TERRITORIO E VITA DEI CITTADINI

“Dissesto idrogeologico il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle mantengono le promesse.Oggi il presidente del Governo del Cambiamento ha firmato il decreto che avvia il Piano Nazionale contro il rischio idrogeologico. È il primo importante passaggio per sbloccare i fondi che abbiamo a disposizione per finanziare tutte le opere di messa in sicurezza di cui necessita il nostro territorio” lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione Ambiente. “Solo qualche giorno Conte ha firmato anche i due decreti che istituiscono le cabine di regia ‘Strategia Italia’ e ‘InvestItalia’, essenziali per la realizzazione di opere pubbliche e il riammodernamento delle infrastrutture. Manutenzione e realizzare opere utili rispettando l’ambiente è questo il modo giusto per creare nuovi posti di lavoro e fare investimenti utili per rilanciare l’economia italiana, prevenire future catastrofi e tutelare la vita e la sicurezza dei cittadini” concludono i parlamentari pentastellati.