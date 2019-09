Conte: "Il Sud al centro del patto con l'Ue. Impegno per fare a Bari il G20"

Il Sud sarà "al centro" del "patto con l'Europa che ho anticipato e proposto mercoledì a Bruxelles". Lo ha detto Giuseppe Conte aprendo la Fiera del Levante. "Abbiamo una strategia chiara: tutti devono pagare le tasse per pagarne tutti meno". Conte: Italia chiamata a grande sfida ma Ue scommette su ripresa

"A Bruxelles ho ricevuto conferma che l'Italia è chiamata ad affrontare una sfida cruciale: il nostro paese gode di un grande capitale di fiducia che produrrà effetti benefici. Si scommette con forza" sul fatto che "l'Italia sappia recuperare il treno della ripresa economica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Fiera del levante.

Governo: Conte, piano straordinario Sud strutturale su 4 direttrici

"Il piano straordinario per il Sud, che vogliamo rendere strutturale, si svilupperà lungo quattro direttrici principali: lo sviluppo del capitale fisico, la valorizzazione del capitale umano, il potenziamento del capitale sociale e la cura del capitale naturale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante.

"E' ancora un impegno moderato perché l'attività istruttoria è ancora in corso ed è molto complessa, ci sono tante implicazioni di ordine logistico e di sicurezza: ma posso dire che c'è la massima attenzione per la candidatura di Bari al G20". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante.

"Mai come adesso c'è la piena consapevolezza in Ue che la strada" della crescita "passa per la rinascita delle periferie, non solo geografiche, del Continente. Mai come adesso il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda anche in Europa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante.