Palazzo Chigi, Conte incontra il primo ministro olandese Rutte

Il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte, è appena giunto a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Giuseppe Conte. A dare il benvenuto a Rutte, il picchetto d'onore nel cortile del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio. Al termine dell'incontro sono previste dichiarazioni alla stampa.

I due premier hanno parlato della crisi libica e della prossima conferenza di Berlino:

Il premier Conte ha dichiarato: "Non vi è alcuno spazio per una soluzione militare, come sapete l'Italia è concentrata da tempo per risolvere politicamente la crisi sotto l'egida delle nazioni uniti. Una premessa indispensabile è che si mantenga il cessate il fuoco e si apra un confronto intralibico in grado di consegnare ai libici futuro, prosperita, autonomia e indipendenza. Italia continuerà diplomazia, lavorando per l'unità della Ue"

Il premier olandese Rutte: "Per i nostri due paesi è primaria la lotta contro l'Isis, inoltre, l'Italia è un paese che avrà un ruolo centrale nelle migrazioni e ha il nostro sostegno, cosi come per la lotta al riciclaggio di denaro sporco, altro grande tema che ci vede uniti all'Italia".