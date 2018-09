Conte, l'eleganza fatta persona. L'uomo giusto al momento giusto

In questo bellissimo “Stivale” del mondo non si vedeva un Presidente del Consiglio così “perfetto” da tempo immemorabile. Perfetto perché, a differenza dei suoi predecessori, ama un profilo basso e perché è considerato “nostro” a tutti gli effetti e il popolo questo lo sente, a pelle! Elegante, cattolico, pugliese, leale, puro, gentiluomo, educato, gioviale, raffinato, amabile, intelligente e soprattutto, cosa ben più importante, un “tifoso” sfegatato della maglia tricolore. Un Patriota che finalmente ha varcato Chigi. AVE! Era ora.

Dopo tutti i “casini” degli ultimi (circa) 10 anni è giunto alla guida di questo sventurato ma straordinario Paese l’uomo giusto e, oltretutto, al momento giusto. Un avvocato al comando di una triade di “rivoluzionari” che piace da morire alla stragrande maggioranza dell’opinione pubblica. Un “furor di popolo” che fa bene all’animo, all’economia, al lavoro, alle famiglie, alla politica e, principalmente, alle speranze di una comunità, prima di lui svanite in un oblio quasi irrecuperabile.

Mai visti prima toni più pacati da parte di un Premier nei confronti delle opposizioni (divenute indecenti), mai visto prima un Leader così paziente nei confronti delle continue offese da parte di qualche “cane sciolto” di Bruxelles, mai visto in precedenza un Primo Ministro così caparbio e determinato pronto a rispecchiare fedelmente la tipica bontà “italica” che è stata, fin qui, anche troppo permissiva e cortese verso coloro che ci disprezzano e - un giorno si l’altro pure - ci attaccano in maniera vile e vergognosa.

Dopo un lungo ed estenuante periodo, creato ad hoc sull’austerità e sul “sangue” dei poveri, ove troneggiavano “personaggi” saccenti, irriverenti, spocchiosi, strafottenti, servi dei poteri forti e degli oscuri sistemi bancari, rei, oltretutto, di aver basato la loro condotta solo sull’attaccamento verso i palazzi del potere (come le belve affamate azzannano la preda), è giunto il tempo in cui l’aria è tornata a farsi più leggera, libera e pulita!!!

E’ altresì un Capo “artificiere” degno di immenso coraggio, ove alla sua sinistra riesce a tenere a bada il capo-partito Salvini, un “Semtex” sempre pronto a esplodere per i suoi intoccabili “punti” di governo, e alla sua destra il capo-partito Di Maio, un T4 imbufalito (come pochi) con i vecchi cialtroni “poltronari” di un’epoca (speriamo) in via d’estinzione. I due giovani sodali “guerrieri” appaiono astuti, invincibili, impavidi, sfrontati, straripanti, decisionisti ma, talvolta, un “tantino” ingestibili. Egli, tuttavia, senza mostrarsi particolarmente “affaticato”, riesce sempre magistralmente a conservare in equilibrio una situazione a dir poco delicata, e lo fa ben consapevole che la posta in ballo è tutt’altro che trascurabile. Sul piatto c’è un qualcosa che va oltre l’aspetto personale, privato, pubblico, amministrativo, politico e parlamentare. Vi è il bene dei nostri figli, che vale tutti i bocconi amari che è pronto ad ingoiare.

Con l’era Conte si è creato, in maniera quasi naturale, un evento unico nel suo genere. Pur con mille divergenze che separano i vari “commensali” è alla testa di un gruppo di lavoro molto coeso, unito e spedito verso un ambizioso e comune traguardo. Un’equipe a tre teste che punta ad un unico obiettivo, una squadra che opera 24 ora al giorno per il bene di tutti, un “banchetto” di lavoro perenne ove solo un uomo del suo spessore morale poteva sedere a capotavola.

Certo, la sfida è ardua! C’è il bilancio, l’immigrazione, la povertà, le infrastrutture, le pensioni, ma grazie alla sua innata moderazione, unitamente ad un senso civico ed etico che in pochi possono vantare, i buoni frutti non tarderanno ad arrivare. Già molto si è fatto fino ad oggi, e l’alto gradimento ne è la concreta testimonianza.

E’ la persona giusta, come poc’anzi si ricordava, poiché la gente lo sente tale e perché dopo anni di diatribe e lotte intestine, guerre partitiche e faide da Prima Repubblica, vi era l’estrema incombenza di un volto nuovo, diverso, rassicurante, colmo di aspettative e desideroso di collocare al centro del “campo” il popolo SOVRANO!!!

A questo si aggiunga la profonda “simpatia” del gentil sesso nei suoi riguardi, ulteriore (se pur piccola) nota di merito che, detto onestamente, in un’Italia sempre più a trazione “femminile” non fa mai male.