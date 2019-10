Conte: "Le critiche di Renzi? Non abbiamo bisogno di fenomeni"

"Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all'azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni". Lo afferma il premier Giuseppe Conte replicando alla posizione di Matteo Renzi sul cuneo fiscale.



Conte, pannicello caldo? rispetto per lavoratori - "Non parlerei di pannicello caldo, quando parliamo di lavoratori bisogna avere rispetto per loro". L'ha detto il premier Giuseppe Conte ad Assisi replicando alle affermazioni di Matteo Renzi per il quale la cifra ipotizzata per il taglio del cuneo fiscale e' un pannicello caldo.



Conte, cuneo? Se per Renzi 20-30 euro sono pochi... - "Stiamo parlando di lavoratori che hanno bisogno di avere potere d'acquisto. Se per Renzi che ha uno stipendio consistente, 20-30 euro sono pochi per carita'...Lui ha dato molto di piu', ha usato risorse pubbliche ma noi abbiamo un quadro di finanza molto delicato". L'ha detto il premier Giuseppe Conte parlando del taglio del cuneo fiscale, ad Assisi.



Governo, Conte: non sto mai sereno, rispondo a 61 mln italiani - "Non sto mai sereno. Io so che ho la prospettiva temporalmente definita, transitoria, che questo alto ufficio mi da' la responsabilita' tutti i giorni di dover rispondere a 61 milioni di persone. Come posso stare sereno?". Cosi' il premier Giuseppe Conte da Assisi.



Alitalia: Conte, situazione complicata, faremo possibile - "E' una situazione complicata, faremo il possibile". Cosi' il premier Giuseppe Conte ad Assisi. "Alitalia e' una questione, le concessioni autostradali un'altra, no a commistioni".



Migranti, Conte: velocizzare rimpatri e' grande svolta - "Il ministro Di Maio mi aveva anticipato questa iniziativa, su cui il governo stava lavorando da tempo. E' un grande passo avanti perche' ci consentira' di intervenire su un tema su cui siamo sempre stati deficitari in Italia. Sara' una grande svolta velocizzare i rimpatri". Cosi' il premier Giuseppe Conte parlando del decreto sui migranti, ad Assisi.